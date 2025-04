Xiaomi-Aktie steigt weiter - Analysten zeigen sich optimistisch

• Xiaomi-Aktie steigt nach positivem Dienstag noch weiter• Xiaomi überholt Apple im chinesischen Smartphone-Markt• Analysten sehen Kurspotenzial

Xiaomi-Aktie mit deutlichem Kurssprung nach Analystenlob

Die Xiaomi-Aktie legte in Hongkong am Mittwoch schlussendlich 6,42 Prozent auf 47,25 HKD zu.

Dieser Kursgewinn dürfte auf die Kaufempfehlung des Jefferies-Analysten Wei Sim zurückzuführen sein, der sein Kursziel bei 63,25 HKD bestätigte, wie Investing.com berichtet. Die Analystenstudie wurde bereits am Dienstag veröffentlicht, wirkt augenscheinlich jedoch noch weiter nach. Diese positive Einschätzung folgt auf intensive Kundengespräche und eine Marketinginitiative in den USA, was das Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Unternehmens untermauere.

Die fundamentalen Daten von Xiaomi scheinen diese Zuversicht zu stützen. InvestingPro wies für das vergangene Jahr eine beeindruckende Rendite von 161 Prozent aus, und drei Analysten haben kürzlich ihre Gewinnerwartungen nach oben korrigiert. Diese Entwicklungen scheinen die Marktteilnehmer positiv zu stimmen.

Xiaomi überholt Apple im wichtigen Heimatmarkt

Ein weiterer Faktor, der zur positiven Stimmung beiträgt, ist der Erfolg von Xiaomi im chinesischen Smartphone-Markt. So hat Xiaomi im ersten Quartal 2025 Apple als Marktführer abgelöst. Mit einem Absatzwachstum von fast 40 Prozent auf 13,3 Millionen Geräte erreichte Xiaomi einen Marktanteil von 18,6 Prozent, während Apples iPhone-Verkäufe um 9 Prozent sanken. Staatliche Subventionen und eine Präferenz lokaler Marken spielen hierbei eine Rolle.

KI-Potenzial und Smartphone-Innovationen als Wachstumstreiber

Neben dem Erfolg im Smartphone-Sektor sehen Analysten auch erhebliches Potenzial im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Obwohl ein konkreter Zeitplan für die Kommerzialisierung noch fehlt, werde Xiaomis Fähigkeit zur Entwicklung personalisierter KI anerkannt, zitiert Investing aus der Jefferies-Analyse. Zudem treibe das Unternehmen Innovationen im Smartphone-Bereich voran, wie die geplante Einführung eines 3D-gedruckten Metallmittelrahmens im Xiaomi 16 Pro zeigt.

Andere Analysten ebenso positiv gestimmt für Xiaomi-Aktie

Laut TipRanks-Daten ist die überwiegende Mehrheit der Analysten optimistisch für die Xiaomi-Aktie. Von zwölf Analysten, die ihre Einschätzung in den letzten drei Monaten abgaben, empfehlen zehn den Kauf der Aktie ("Buy"), während zwei zu "Hold" raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 64,26 HKD, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

Redaktion finanzen.ch

