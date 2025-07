Dezentrale Anonyme Organisationen: Das steckt hinter einer DAO

• Transparenz, Offenheit und Demokratie innerhalb eines Netzwerks• Verschiedene Anwendungen von DAOs• Neue Technologie auch mit Risiken behaftet

DAO: Grundsätzliche Idee und Funktion

Die grundsätzliche Idee hinter einer DAO, also einer anonymen, dezentralen Organisation, ist es, Transparenz, Offenheit und Demokratie innerhalb eines Netzwerks zu schaffen. Die Mitglieder einer DAO organisieren diese ohne hierarchische Strukturen und verwalten sie selbst. Ansätze und Ideen werden innerhalb der Community diskutiert und umgesetzt. Da die Organisation über eine Blockchain erfolgt, enthält auch der Code, auf dem sie basiert, die Regeln für die jeweilige DAO. Sofern eine Person diese Regeln akzeptiert, kann sie auch Teil der Community werden. Entscheidungen, Verantwortlichkeiten und Handlungen werden nicht innerhalb einer kleinen Gruppe - etwa bei klassischen Unternehmen entsprechend der Geschäftsleitung - getroffen, sondern von allen Organisationsmitgliedern. Dabei können verschiedene Organisationsmitglieder aber - je nach Anteil ihrer Governance Token bei einem Projekt - auch unterschiedliche Stimmanteile haben.

Cointelegraph zieht zur Veranschaulichung der Funktionsweise einer DAO einen Snackautomaten heran: Dieser Automat nimmt nicht nur Geld an, um im Gegenzug Waren herauszugeben, sondern nutzt dieses Geld auch, um neue Snacks zu bestellen. Daneben werden auch beispielsweise Dienstleistungen wie Reinigung und Mietkosten in Auftrag gegeben resp. bezahlt. Jeder, der Geld in den Automaten steckt, kann sich an den Entscheidungen beteiligen, die zur Instandhaltung und Weiterentwicklung getroffen werden. Die Prozesse sind als Code festgeschrieben, weshalb es keines Managements bedarf, das die Prozesse überwacht.

Das erste Netzwerk, das als DAO funktionierte, war das Cyberurgestein selbst, der Bitcoin. Der Bitcoin-Gründer Satoshi Nakamoto hat ein Netzwerk implementiert, das nach vorprogrammierten Regeln autonom funktioniert, wobei im Open-Source-Code die Regeln festlegt ("code is law") sind. Die Blockchain wird über sogenannte Smart Contracts, in denen die Regeln verschlüsselt sind, programmiert und organisiert. Mittlerweile funktionieren Smart Contracts auch über andere Blockchains, wie etwa Ethereum.

In einer initialen Finanzierungsrunde können die zukünftigen Mitglieder in die Organisation investieren und sogenannte Governance Token erhalten, die ihnen Mitgliedschaft und Wahlrecht ermöglichen. Des weiteren können DAO-Token als Belohnung für Entwickleraktivitäten genutzt werden.

Arten von DAOs

CoinMarketCap listet die Top-DAO-Tokens nach Marktkapitalisierung auf, hiernach belegen Uniswap, Aave, Bittensor, Arbitrum und Sky die Plätze eins bis fünf (Stand 26. Juli 2025).

Uniswap gehört dem Bereich der Dezentralen Finanzen an, der sogenannten Gruppe der DeFi Protokoll DAOs. Dies sind etwa dezentrale Börsen oder Lendingdienste.

Investment und Collector DAOs hingegen haben zum Ziel, an verschiedenen Projekten durch Investitionen Beteiligungen zu erhalten oder Sammelobjekte wie NFTs und andere digitale Assets zu erwerben. Zu den bekanntesten DAOs gehört hier die Cult DAO, die nach Marktkapitalisierung derzeit auf Platz 910 der grössten Kryptowährungen rangiert.

Als Launchpad DAOs werden Funding Plattformen für neue Protokolle bezeichnet, hierüber können neue Investoren gefunden werden, wofür die Maker DAO das bekannteste Beispiel ist.

Social DAOs bilden alle Aspekte von sozialen Strukturen ab. Ein Beispiel für eine soziale DAO ist Decentraland, die virtuelle Welt, in der Grundstücke erworben werden und Nutzer mit ihren Avataren in Interaktion treten können. Ein Beispiel für eine Social DAO, die ein bestimmtes Ziel verfolgt, ist die Assange DAO, die den Whistleblower Julian Assange unterstützen und seine Auslieferung verhindern will. Laut BeInCrypto hat die DAO, die medial sehr viel Aufmerksamkeit erhalten hat, bereits 53 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Unsicherheiten und Risiken einer DAO

Ähnlich wie bei Kryptowährungen basieren auch DAOs auf einer neuartigen, vielfach als revolutionär bezeichneten Technologie, der bislang ein rechtlicher Rahmen fehlt. Dieser wird zunehmend notwendig, vor allem wenn DAOs ausserhalb ihres Netzwerkes agieren und Transaktionen vornehmen wollen.

Investitionen in DAOs können zudem mit Risiken behaftet sein, denn auch trotz dezentraler Strukturen und umfangreicher Sicherheitsmassnahmen (Smart Contracts) sind auch DAOs nicht gänzlich gegen Hacker-Angriffe geschützt. Ein bekanntes Beispiel für einen Angriff ist das Netzwerk The DAO, von dem Hacker 2022 Ethereum-Token in Millionenhöhe entwendet hatten. Auch gegen Betrug und Korruption aus dem eigenen Netzwerk heraus ist eine DAO nicht komplett abgesichert, wenn etwa einzelne Personen oder Parteien auf die Vermögenswerte der DAO zugreifen und diese verschieben.

