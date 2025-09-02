XETRA-Handel SDAX fällt letztendlich

Am Dienstag bewegte sich der SDAX via XETRA schlussendlich 2.54 Prozent schwächer bei 16’463.86 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 87.360 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.090 Prozent auf 16’877.48 Punkte an der Kurstafel, nach 16’892.61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16’910.08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16’439.98 Punkten.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, betrug der SDAX-Kurs 17’051.12 Punkte. Vor drei Monaten, am 02.06.2025, wurde der SDAX auf 16’648.77 Punkte taxiert. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 02.09.2024, bei 13’964.66 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 18.56 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18’206.72 Punkte. Bei 13’183.63 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell DEUTZ (+ 4.27 Prozent auf 9.28 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 0.38 Prozent auf 7.95 EUR), Fielmann (+ 0.19 Prozent auf 54.10 EUR), Adtran Networks SE (+ 0.00 Prozent auf 21.00 EUR) und Ceconomy St (-0.11 Prozent auf 4.45 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen SMA Solar (-29.33 Prozent auf 15.90 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-7.14 Prozent auf 7.61 EUR), Siltronic (-5.33 Prozent auf 34.10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.28 Prozent auf 24.04 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-5.07 Prozent auf 1.87 EUR) unter Druck.

Diese SDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SDAX weist die DEUTZ-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’576’095 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 5.584 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verve Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.23 erwartet. Mit 8.68 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

