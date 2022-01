Wo geht es für die Tesla-Aktie hin? - 1'580 oder 67 US-Dollar

• Tesla-Aktie mit starkem Lauf in 2021• Analysten mit grossem Spektrum bei Bewertung des Anteilsscheins• Hohe Bewertung steht grossem Potenzial gegenüber

Der E-Autobauer Tesla hat ein erfolgreiches Jahr 2021 zu Ende gebracht. So ging es für das Tesla-Papier im alten Jahr knapp 50 Prozent aufwärts auf 1'056,78 US-Dollar. Gemäss der Marktkapitalisierung ist der Elektro-Pionier über eine Billion US-Dollar wert - mehr als alle anderen Autobauer auf der Welt.

Auch im neuen Jahr konnte der E-Autohersteller bereits mit positiven Neuigkeiten überzeugen: Wie Tesla Anfang Januar vermeldete, wurde im vierten Quartal 2021 ein weiterer Auslieferungsrekord aufgestellt und auch mit den Gesamtauslieferungen im letzten Jahr konnte das Unternehmen eine neue Bestmarke aufstellen - hier wurde ein Plus von 87 Prozent im Vergleich zu 2020 verbucht. Auch in dem wichtigen EV-Land China war Tesla im Dezember 2021 durchaus erfolgreich. So informierte die China Passenger Car Association (CPCA), dass in dem Monat 70'847 in China hergestellte Stromer verkauft worden sein - noch nie waren es mehr Fahrzeuge gewesen.

Analysten-Schätzungen weit auseinander

Dabei dürften die Erwartungen bei kaum einem anderen Fahrzeughersteller so weit auseinander liegen wie bei dem Unternehmen von Visionär Elon Musk. Das wird deutlich, schaut man sich die FactSet-Schätzungen des Tesla-Anteilsscheins an. Dort liegt das höchste Kursziel bei 1'580 US-Dollar und damit deutlich über dem aktuellen Kurs von 995,65 US-Dollar (Stand ist der Schlusskurs vom 19. Januar 2022). Das niedrigste Ziel beläuft sich hingegen auf 67 US-Dollar, was einem massiven Einbruch des Tesla-Papiers gleichkommen würde. Doch wer hat nun Recht und kann darüber überhaupt eine Aussage getroffen werden?

Jefferies sieht grosses Potenzial

Jefferies-Analyst Philippe Houchois ist ein wahrer Tesla-Bulle und bewertet den E-Autobauer mit einem Kursziel von 1'400 US-Dollar. Seine bullishe Ansicht stützt sich auf die Erwartung, Tesla werde auf dem Auto- aber auch auf anderen Märkten noch grosse Dinge tun, wie Barron’s schreibt. Zwar müsse der Musk-Konzern in Sachen Qualität noch etwas an sich arbeiten, um mit Traditionsautobauern mithalten zu können, er sehe dies jedoch als erreichbares Ziel. Daneben läge Tesla in Sachen Software, Batterien und Autonomem Fahren weit vorn.

GLJ Research hält Hype für nicht gerechtfertigt

Ganz anders sieht das hingegen Gordon Johnson von GLJ Research, der vor allem durch sein 67-US-Dollar-Kursziel für Gesprächsstoff sorgte. Er stört sich vor allem an der billionenschweren Bewertung des Tesla-Anteilsscheins, welche seiner Meinung nach bereits Teslas Erfolg in anderen Branchen einpreise - obwohl dies keinesfalls Gewissheit sei: "Man könnte McDonald’s nehmen und sagen, dass sie anfangen werden Nikes und Stühle und Klaviere zu verkaufen und diese Bewertungen miteinrechnen. Autos zu verkaufen ist nicht das Gleiche wie der Verkauf von iPhones oder Shirts", meint Johnson gegenüber Barron’s. So würde im Preis der Tesla-Aktie mittlerweile ein so enormer Produktionsanstieg Teslas eingepreist, den überhaupt kein Autobauer schaffen könne.

E-Mobilität wird beliebter

Generell geht es aufwärts für den EV-Markt in den USA und darüber hinaus. Wie Barron’s berichtet, hätten EV-Verkäufe in den USA im letzten Jahr bereits vier Prozent am Gesamtmarkt ausgemacht, nachdem es im Vorjahr nur zwei Prozent gewesen seien. Und auch in Europa und China ist eine Steigerung zu beobachten. Dabei dürfte sich der Anteil der E-Mobilität auch dadurch steigern, dass immer mehr verschiedene Elektro-Autobauer auf den Markt drängen und Verbrauchern eine immer grössere Anzahl an unterschiedlichen Modellen anbieten. Ob es Tesla gelingen wird, auch zukünftig ganz vorne mit dabei zu sein, das wird nur die Zeit zeigen können.

