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09.11.2026 23:54:23
WM Technology Posts Q3 Loss
(RTTNews) - WM Technology, Inc. (MAPS), operator of the Weedmaps online cannabis marketplace, on Monday reported a swing to a loss in the third quarter, hurt largely by lower revenues, as customer payment difficulties and reduced client spending weighed on results.
For the third quarter, net loss attributable to WM Technology was $4.2 million, or $0.04 per share, compared with net income of $2.5 million, or $0.02 per share, a year earlier.
Revenue declined to $38.5 million from $42.2 million. Average monthly paying clients decreased to 4,899 from 5,221, while average monthly revenue per paying client slipped to $2,618 from $2,693.
For the fourth quarter, WM Technology expects revenue to decline by a low-single-digit percentage compared with the third quarter.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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