Gold überverkauft: BCA-Expertin sieht Chance – trotz starkem US-Dollar

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Technische Signale und Makrolage zeigen in verschiedene Richtungen

Schwächerer Dollar liefert nach den Wahlen neuen Rückenwind

Langfristig könnten Zentralbanken und ETF -Anleger die Wende bringen

Gold ist nach dem Ausverkauf im Oktober 2026 technisch überverkauft, doch eine nachhaltige Erholung ist keineswegs gesichert. Roukaya Ibrahim, Chief Commodities Strategist bei BCA Research, erwartete in einem Interview mit Kitco News am Montag vergangener Woche zunächst eine Seitwärtsbewegung. Mitte dieser Woche holte Gold einen Teil der Verluste wieder auf.

Technik spricht gegen weitere Verluste beim Goldpreis

Ibrahim sieht den Goldpreis zwischen aufwärtsgerichteten technischen Indikatoren und belastenden Fundamentaldaten gespalten. Die Technik deute auf eine Erholung hin, die Makrovariablen auf anhaltenden Gegenwind, weshalb sie eine Seitwärtsbewegung erwartet. Die Abweichung vom 200-Tage-Durchschnitt habe ein Niveau erreicht, wie es Ende Juli 2026 schon einmal erreicht war; damals bildete Gold einen kurzfristigen Boden und erholte sich deutlich.

Den Ausverkauf wertet sie als ungewöhnlich und möglicherweise liquiditätsgetrieben, da Gold fiel, obwohl US-Dollar und Renditen eigentlich stützten. Einen strukturellen Bruch sehe sie nicht, die Marke von 4'000 US-Dollar bleibe aber ein kritisches Unterstützungsniveau. Die Technik liefert damit ein Argument gegen weitere Verluste, nicht aber für einen kräftigen Anstieg. Für Gold-Anleger entscheidet sich zunächst, ob diese Unterstützung hält.

US-Dollar und Inflation begrenzen den Spielraum

Hartnäckige Inflation zwinge die Fed zu restriktiver Geldpolitik, sagt Ibrahim, und der US-Dollar sei für Gold wichtiger geworden als die Realzinsen. Bei einem bis Ende 2026 relativ starken US-Dollar sehe sie wenig Spielraum für eine nachhaltige Rally. Sie sagte: "Ich wäre vorsichtig, was den Ausblick für den Goldpreis angeht. Ich bin kurzfristig nicht sehr bullish."

Der Nahost-Konflikt treibe die Energiepreise und erschwere Zinssenkungen; eine Eskalation nach den US-Zwischenwahlen sei möglich. Rob Haworth von U.S. Bank Wealth Management erwartete am 23. Oktober ebenfalls Druck auf Gold, weil die Fed im Dezember die Zinsen erhöhen dürfte. Beide Stimmen koppeln den Goldpreis an Geldpolitik und US-Dollar. Genau diese Annahmen gerieten Anfang November 2026 ins Wanken.

Schwächerer US-Dollar nach der Wahl stützt Gold

Am Mittwoch fiel der US-Dollar nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen deutlich, und Gold profitierte davon. Jim Wyckoff von der American Gold Exchange sieht in einem wahrscheinlich blockierten Kongress eher eine Belastung für die US-Wirtschaft, was der Fed Spielraum für lockerere Geldpolitik geben könnte. Kyle Rodda von Capital.com sagte, Gold profitiere von gesunkenen Renditen und schwächerem US-Dollar.

Inflationssorgen blieben bestehen, Brent notiert weiterhin nahe 100 US-Dollar je Barrel im Zuge des US-israelischen Kriegs gegen Iran. Langfristig erwartet Ibrahim stützende Zentralbanknachfrage und sieht in privater Investmentnachfrage den grösseren Katalysator, falls Sorgen um die US-Staatsfinanzen zunehmen. Ein günstigeres Makroumfeld könne es Anfang 2027 geben, falls der US-Dollar schwächer wird und der Inflationsdruck nachlässt.

Worauf Anleger nun achten

Der US-Dollar-Rückgang entspricht damit einer der Bedingungen, die Ibrahim nennt, bisher aber nur als Tagesbewegung. Ob daraus ein Trend wird, hängt auch von der Inflation ab, die der Nahost-Konflikt weiter anheizt.

Als nächster Datenpunkt steht der US-Arbeitsmarktbericht am 6. November an, auf den Anleger warten. Er kann die Erwartungen an die Fed und damit an den US-Dollar neu justieren. Entscheidend bleibt, ob Gold die von Ibrahim als kritisch bezeichnete Unterstützung verteidigt.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.ch

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