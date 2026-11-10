|Strom statt Chips
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10.11.2026 03:32:22
NVIDIA-Aktien-Alternative: KI frisst Strom – sind Energie-Aktien die heimlichen Gewinner?
Ein Risikokapitalgeber hält Energie für die einfachste Wette auf künstliche Intelligenz, doch Gaspreis und Politik sprechen nicht nur dafür.
- Warum ein Investor Energie für die schlichteste KI-Wette hält
- Gaspreis, Politik und Prognosen sorgen für Gegenwind
- Energiewerte gaben nach den Zwischenwahlen nach
Fred Wilson, Mitgründer von Union Square Ventures, hält Energie für die einfachste Wette auf künstliche Intelligenz. Er äusserte sich am 21. Oktober in einem Clip auf X. Seit den US-Zwischenwahlen am 4. November zeigt sich allerdings, dass auch der Stromsektor politischen Risiken ausgesetzt ist.
Energie als KI-Wette: Wilsons Argument
Wilson sagte, wer einfach auf KI setzen wolle, ohne all die anderen Fragen zu durchdenken, solle auf Energie setzen. Nikita Bier, ehemaliger Produktchef von X, schrieb am selben Tag auf der Plattform, praktisch alle KI-Rechenzentren liefen mit Erdgas, der Gaspreis sei aber überwiegend flach oder gefallen.
it is still very funny that you can basically get fee-free, liquid, and leverageable frontier-ish exposure with copper/power/etc today and basically no one cares. asset management is the business of getting paid to do the not obvious thing.— Will Manidis (@WillManidis) October 20, 2026
Für die Gasabhängigkeit gibt es Zahlen. Gas macht fast 75 Prozent der geplanten Vor-Ort-Stromversorgung für US-Rechenzentren aus, die übrigen 25 Prozent entfallen auf Kernkraft, Brennstoffzellen und Batterien. Bei diesen Angaben stützt sich BeInCrypto auf Axios und Cleanview.
Der Chart, auf den Bier verweist, zeigt allerdings den Fonds UNL, der Futures hält. Nach Einordnung von BeInCrypto lässt der Roll-Aufwand den Fonds deutlich stärker fallen als den Gaspreis selbst. Biers Beleg für einen schwachen Gaspreis ist damit nur bedingt aussagekräftig. Die Grundthese, dass KI viel Strom braucht, bleibt davon jedoch unberührt.
Stromnachfrage und Gaspreis: Was Prognosen sagen
Die US-Energiebehörde EIA erwartet in ihrem Ausblick vom 9. September für 2026 einen Rekord bei der Stromerzeugung. Treiber seien Rechenzentren und mehr Industrieaktivität. Beim Gaspreis fällt das Bild gegensätzlich aus: Die EIA rechnet für den Henry Hub mit 3,43 US-Dollar je MMBtu im Jahr 2026 und 3,28 US-Dollar im Jahr 2027, also mit sinkenden Preisen.
Wood Mackenzie sieht das anders. Laut Pressemitteilung vom 2. Juli dürfte der Preis bis 2035 Richtung 5 US-Dollar real steigen, weil Rechenzentren bis Mitte der 2030er rund 17 bcfd zusätzliche Gasnachfrage bringen. Das Haus nennt die Prognose selbst eine umstrittene Position und führt als Risiko eine deutliche Abschwächung der KI-getriebenen Stromnachfrage an.
Die Prognosen liegen beim Gaspreis auseinander, bei der Stromnachfrage sehen beide Häuser Wachstum, Wood Mackenzie nennt aber eine Abschwächung als Risiko. Das macht die Wette komplexer, als es der Begriff "einfach" nahelegt.
KI-Ausbau und Energie-Aktien: Politik als Risiko
Am 4. November gaben die Aktien von Vistra, Constellation Energy, GE Vernova und Vertiv nach den Zwischenwahlen nach. Auslöser waren laut TIKR Sorgen vor einem Moratorium für neue Rechenzentren in Texas. Brad Gerstner von Altimeter Capital sagte im Fireside-Podcast, die Texaner würden mit Gina Hinojosa eine Gouverneurin bekommen, die ein solches Moratorium verhänge. Wells Fargo schätzt, dass 27 Prozent der geplanten US-Rechenzentrumsgigawatt in Texas liegen.
Gleichzeitig zeigen Auftragszahlen Rückenwind: Bei GE Vernova stiegen die organischen Aufträge im dritten Quartal 2026 dem Bericht zufolge um 96 Prozent, bei Vertiv haben sie sich mehr als verdoppelt. Liz Ann Sonders von Schwab verwies derweil auf Baird-Daten, wonach die Stornierungen von Rechenzentrumsprojekten im dritten Quartal 2026 fast grösser waren als 2025 und 2024 zusammen.
Energie und KI: Worauf Anleger jetzt achten
Der erste Prüfstein für Wilsons These liegt in Texas. Ob dort tatsächlich ein Moratorium für neue Rechenzentren kommt, entscheidet über gut ein Viertel der geplanten US-Kapazität und damit über genau die Projekte, an denen Versorger wie Vistra und Constellation Energy hängen.
Danach rücken die Auftragsbücher in den Fokus. Die Zahlen von GE Vernova und Vertiv zum vierten Quartal 2026 werden zeigen, ob der kräftige Auftragseingang anhält oder ob sich die von Baird erfassten Stornierungen dort bemerkbar machen. Beim Gaspreis liefert jeder neue Ausblick der EIA einen Abgleich: Hält die Behörde an sinkenden Preisen am Henry Hub fest, oder nähert sie sich der Sicht von Wood Mackenzie an? Stromversorger und Ausrüster hängen damit an denselben Bauplänen wie die Chiphersteller, nur mit anderem Risikoprofil. Eine Alternative zum KI-Zyklus ist Energie so per se nicht, eher ein Zugang über eine andere Stufe.
Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.ch
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