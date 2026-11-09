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09.11.2026 09:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Home Depot Aktie News: Home Depot zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 310,75 EUR nach oben.

Home Depot
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Um 09:28 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 310,75 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'285 Punkten steht. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 310,75 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 309,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 97 Home Depot-Aktien.

Am 12.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 334,00 EUR an. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 6,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2026 bei 246,55 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,66 Prozent.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,28 USD. Am 18.08.2026 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,58 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47.86 Mrd. USD – ein Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Home Depot dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,00 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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