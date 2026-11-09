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09.11.2026 09:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Vormittag auf grünem Terrain

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,0 Prozent auf 0,191 EUR.

NEL ASA
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Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:28 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 0,191 EUR. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,191 EUR an. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,186 EUR. Bisher wurden via Tradegate 494'852 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,366 EUR erreichte der Titel am 26.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 91,361 Prozent hinzugewinnen. Am 26.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,173 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NEL ASA-Aktie 9,372 Prozent sinken.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je NEL ASA-Aktie. Am 15.10.2026 lud NEL ASA zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,05 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -63,20 Prozent auf 111.65 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 303.37 Mio. NOK umgesetzt.

Am 19.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,310 NOK je Aktie in den NEL ASA-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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