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09.11.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Vormittag ausgebremst
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 798,80 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 798,80 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'847 Punkten steht. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 792,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 805,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41'193 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.
Bei 1'966,00 EUR erreichte der Titel am 19.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 59,37 Prozent niedriger. Am 09.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 792,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 0,78 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 11,50 EUR je Wertpapier. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 6,36 EUR gegenüber 3,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.78 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.15 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rheinmetall am 11.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 16.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 35,40 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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