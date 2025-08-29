Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.08.2025 20:27:13

WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von WK Kellogg. Das Papier von WK Kellogg gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 22,91 USD abwärts.

WK Kellogg
18.29 CHF -0.85%
Um 20:26 Uhr fiel die WK Kellogg-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 22,91 USD ab. Die WK Kellogg-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,89 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 22,96 USD. Zuletzt wurden via New York 297'404 WK Kellogg-Aktien umgesetzt.

Bei 23,56 USD markierte der Titel am 18.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,84 Prozent. Bei 14,80 USD erreichte der Anteilsschein am 07.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der WK Kellogg-Aktie.

Nachdem WK Kellogg seine Aktionäre 2024 mit 0,640 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,650 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WK Kellogg am 05.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei WK Kellogg ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat WK Kellogg im vergangenen Quartal 613.00 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -12,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WK Kellogg 700.00 Mio. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte WK Kellogg Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,42 USD je Aktie in den WK Kellogg-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

