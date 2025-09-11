Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Handelsende fester

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0.40 Prozent höher bei 2’318.31 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.020 Prozent höher bei 2’309.54 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2’309.07 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2’306.45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2’329.26 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 1.02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2’360.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’208.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1’774.58 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 26.97 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2’428.97 Punkten. 1’745.07 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit UBM Development (+ 3.77 Prozent auf 22.00 EUR), Addiko Bank (+ 3.29 Prozent auf 22.00 EUR), Rosenbauer (+ 3.26 Prozent auf 47.50 EUR), FACC (+ 3.23 Prozent auf 8.95 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 3.13 Prozent auf 82.40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Frequentis (-1.29 Prozent auf 61.00 EUR), Palfinger (-0.98 Prozent auf 35.50 EUR), Erste Group Bank (-0.96 Prozent auf 82.90 EUR), Semperit (-0.78 Prozent auf 12.70 EUR) und ZUMTOBEL (-0.70 Prozent auf 4.24 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 414’741 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 32.564 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 1.57 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.41 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

