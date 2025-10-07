Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011

07.10.2025 09:28:30
Wiener Börse-Handel ATX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
Das macht der ATX aktuell.
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:09 Uhr um 0.04 Prozent tiefer bei 4’728.27 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 140.207 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 4’730.14 Punkte an der Kurstafel, nach 4’730.14 Punkten am Vortag.
Bei 4’733.56 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4’719.32 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 4’597.61 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, wurde der ATX mit 4’408.14 Punkten gehandelt. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, bei 3’612.40 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 29.30 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 4’857.40 Punkten. Bei 3’481.22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell PORR (+ 7.09 Prozent auf 29.45 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.16 Prozent auf 26.10 EUR), Lenzing (+ 0.97 Prozent auf 26.00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0.73 Prozent auf 27.60 EUR) und STRABAG SE (+ 0.51 Prozent auf 79.50 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Raiffeisen (-0.91 Prozent auf 30.40 EUR), voestalpine (-0.72 Prozent auf 32.94 EUR), Erste Group Bank (-0.58 Prozent auf 85.75 EUR), CPI Europe (-0.22 Prozent auf 18.06 EUR) und CA Immobilien (-0.17 Prozent auf 23.70 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 37’630 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 33.961 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.
Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf
2025 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 9.55 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
