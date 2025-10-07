Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'545 -0.1%  SPI 17'298 0.0%  Dow 46'695 -0.1%  DAX 24'412 0.1%  Euro 0.9311 0.0%  EStoxx50 5'628 0.0%  Gold 3'951 -0.2%  Bitcoin 98'674 -0.5%  Dollar 0.7971 0.2%  Öl 65.6 0.1% 
Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011

ATX-Performance 07.10.2025 09:28:30

Wiener Börse-Handel ATX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Wiener Börse-Handel ATX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Das macht der ATX aktuell.

Erste Group Bank
78.72 CHF 3.13%
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:09 Uhr um 0.04 Prozent tiefer bei 4’728.27 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 140.207 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 4’730.14 Punkte an der Kurstafel, nach 4’730.14 Punkten am Vortag.

Bei 4’733.56 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4’719.32 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 4’597.61 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, wurde der ATX mit 4’408.14 Punkten gehandelt. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, bei 3’612.40 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 29.30 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 4’857.40 Punkten. Bei 3’481.22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell PORR (+ 7.09 Prozent auf 29.45 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.16 Prozent auf 26.10 EUR), Lenzing (+ 0.97 Prozent auf 26.00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0.73 Prozent auf 27.60 EUR) und STRABAG SE (+ 0.51 Prozent auf 79.50 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Raiffeisen (-0.91 Prozent auf 30.40 EUR), voestalpine (-0.72 Prozent auf 32.94 EUR), Erste Group Bank (-0.58 Prozent auf 85.75 EUR), CPI Europe (-0.22 Prozent auf 18.06 EUR) und CA Immobilien (-0.17 Prozent auf 23.70 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 37’630 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 33.961 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

2025 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 9.55 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

