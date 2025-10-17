Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.10.2025 20:27:13

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Abend tiefer

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Abend tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Wells Fargo. Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 83,67 USD abwärts.

Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 83,67 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 6'667 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Wells Fargo-Aktie bei 82,37 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,12 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 3'044'506 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 87,46 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 4,53 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 58,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 30,18 Prozent sinken.

Wells Fargo-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Wells Fargo liess sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,66 USD. Im letzten Jahr hatte Wells Fargo einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.91 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31.80 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Wells Fargo-Bilanz für Q4 2025 wird am 14.01.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 14.01.2027.

Experten taxieren den Wells Fargo-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,29 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

