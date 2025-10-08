Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015

08.10.2025 20:27:13

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo fällt am Abend

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo fällt am Abend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 80,40 USD.

Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 80,40 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'753 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Wells Fargo-Aktie bis auf 79,83 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 81,14 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 674'562 Wells Fargo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2024 auf bis zu 57,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,00 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,71 USD. Am 15.07.2025 lud Wells Fargo zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 1,60 USD. Im letzten Jahr hatte Wells Fargo einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 31.76 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 30.62 Mrd. USD.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 14.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2025 6,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com

