|
21.08.2025 10:22:44
Vonovia SE-Analyse: Vonovia SE-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Buy bewertet
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine eingehende Analyse der Vonovia SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
Die Privatbank Berenberg hat Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Aktienkurs des Immobilienkonzerns hinke den guten Geschäftsaussichten hinterher, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Seine Schätzung für das bereinigte Vorsteuerergebnis 2025 liege nahe am oberen Ende der erhöhten Unternehmenszielspanne.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Vonovia SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie verlor um 10:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.4 Prozent auf 27.89 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 47.01 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 157’226 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Das Papier gab seit Beginn des Jahres 2025 um 4.9 Prozent nach. Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Vonovia SE veröffentlicht werden.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Vonovia SE
|09:31
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:49
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|Vonovia Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
