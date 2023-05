Volatiles Marktumfeld bleibt: Bei welchen heimischen Werten sieht die BLKB-Anlagechefin Potenzial?

• BLKB-Anlagechefin rechnet mit weiter volatilem Umfeld• Aktienfavoriten aus der Industrie-, Pharma- und Finanzbranche• Auch Dividendentitel empfohlen

"Gerade im derzeit anspruchsvollen Umfeld mit vielen latenten Risikoherden, erachten wir das Risiko-Rendite-Verhältnis in der Schweiz als äusserst interessant", erklärt Fabienne Hockenjos-Erni, Anlagechefin der BLKB, im Interview mit Cash. Und das, obwohl sie auch im weiteren Jahresverlauf mit einem volatilen Börsenumfeld rechnet und eine Korrektur an den Märkten für möglich hält. Diese Zeit sollten Anleger nutzen, um in den Markt einzusteigen, rät Hockenjos-Erni. Tatsächlich hat die Expertin einige Aktientitel ausgemacht, die bei Kursrücksetzern am Markt für Anleger von Interesse sein könnten.

Zykliker haben Nachholpotenzial bereits teilweise ausgereizt

Die zum Jahresstart an den Märkten stark favorisierten Zykliker hält die BLKB-Expertin für wenig kaufenswert. "Einige dieser Aktien notieren [...] nun auf Höchstständen", so Hockenjos-Erni mit Blick auf die Erholungsrally vieler Aktien nach der Wiederöffnung der chinesischen Wirtschaft. Aber auch Wachstumstitel sind für sie nicht per se ein Kauf, haben doch viele der infolge der Leitzinserhöhungen gebeutelten Wachstumstitel unlängst wieder Boden gut machen können.

Einigen Schweizer Wachstumswerten traut sie aber noch weiteres Erholungspotenzial zu und nennt in diesem Zusammenhang konkret "erfolgreiche Wachstums-Stories wie Lonza, Straumann, Tecan, VAT oder Comet". Entscheidend sei in diesem Zusammenhang die Qualität der Titel: "Firmen mit guten Bilanzen und wenig Finanzierungsproblemen gilt es zu bevorzugen. Auch Wachstumsaktien mit guter Qualität können sich langfristig nach wie vor lohnen. Eine Beimischung von Substanzaktien mit oft solider Dividende in einem Umfeld hoher Bewertungen und Unsicherheit ist ebenfalls zu empfehlen", betont Hockenjos-Erni im Interview.

Industrietitel bevorzugt

Schweizer Werte, die die Expertin auch für das BLKB-Portfolio ins Visier genommen hat, stammen insbesondere aus der Industrie. "Im Industriesektor setzen wir auf ABB, Holcim und VAT", erklärt sie.

Dabei verweist sie bei ABB auf mögliches Potenzial als Profiteur in den Bereichen erneuerbare Energien, Digitalisierung und Automatisierung - globale Megatrends, in denen sie ABB gut positioniert sieht. Bei Holcim wiederum lobt die Expertin die "Transformation in Richtung eines weniger zement- und energieintensiven Baustoffherstellers und Profiteur von globalen Infrastrukturprogrammen", zudem ist sie von der jüngsten Bilanzvorlage beeindruckt. VAT wird von ihr unterdessen als "global führender Hersteller von Vakuumlösungen - insbesondere für die Halbleiterindustrie" gehandelt.

Alternativen im Pharma- und Finanzbereich

Zudem hält Hockenjos-Erni ausserhalb des Industriesektors Lonza und Tecan für empfehlenswert. Pharmariesen wie Novartis und Roche bewertet sie unterdessen ambivalent. Kurzfristig sei Novartis zu bevorzugen, die Abspaltung von Sandoz sei derzeit aber ressourcenintensiv. Roche stehe ihrer Meinung nach unterdessen nach dem COVID-Hoch vor einem Übergangsjahr, mit einem soliden Wachstum rechnet sie dann wieder für 2024.

In der Finanzbranche präferiere ihr Unternehmen unterdessen Swiss Life oder Partners Group vor Grossbanken. Konkret nennt sie dabei die UBS-Credit-Suisse-Situation, die mittelfristig "auch grosse Chancen" biete, bei der sich die BLKB aber vorerst als Beobachter an der Seitenlinie aufhalte.

Lohnenswerte Dividendenaktien

Auch für Dividendenfans hat die Expertin im Interview lohnenswerte Titel ausgemacht, allen voran die etablierten Schweizer Versicherungsriesen Zurich, Swiss Life und Swiss Re. Mit Blick auf die Dividendenrendite nennt sie auch Partners Group und Holcim und verweist zudem darauf, dass Novartis und Roche als langfristig stabile Dividendenzahler gelten.

Von diesen Aktien sollten Anleger die Finger lassen

Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten und daher wird die Anlagechefin der BLKB auch für jene Titel, die ihrer Meinung nach nicht ins Anlegerdepot gehören, konkret. Neben u-blox, ams-OSRAM und Sonova nennt Fabienne Hockenjos-Erni auch Adecco als möglichen Verlierer am Markt - Letztere insbesondere vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Verlangsamung die für Personalvermittler schlecht sei.



