NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Zuschläge

Der NASDAQ Composite ging nahezu unverändert (plus 0.01 Prozent) bei 22’697.10 Punkten aus dem Dienstagshandel. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.119 Prozent auf 22’722.94 Punkte an der Kurstafel, nach 22’695.95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22’608.23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22’906.72 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, lag der NASDAQ Composite bei 23’102.47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23’654.16 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17’468.32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2.32 Prozent abwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23’988.26 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’061.97 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 14.89 Prozent auf 44.30 USD), Geospace Technologies (+ 13.30 Prozent auf 12.10 USD), Dorel Industries (+ 11.48 Prozent auf 1.36 USD), Harvard Bioscience (+ 9.07 Prozent auf 0.53 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 8.31 Prozent auf 499.17 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil FreightCar America (-21.06 Prozent auf 10.01 USD), Cerus (-8.29 Prozent auf 1.77 USD), Consumer Portfolio Services (-6.65 Prozent auf 7.72 USD), Repligen (-4.77 Prozent auf 121.79 USD) und Mind CTI (-4.76 Prozent auf 1.20 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 45’068’693 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.806 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch