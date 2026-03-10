Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’065 0.5%  SPI 18’122 0.9%  Dow 47’707 -0.1%  DAX 23’969 2.4%  Euro 0.9037 0.0%  EStoxx50 5’837 2.7%  Gold 5’194 1.0%  Bitcoin 54’194 1.7%  Dollar 0.7787 0.2%  Öl 87.8 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Porsche vz zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Gewinnexplosion voraus? Rheinmetall-Aktie am Tag vor Zahlenvorlage schwach
Gigantischer Datenvorsprung bei Tesla-Aktie: FSD erreicht 8 Milliarden Meilen vor Europa-Start
Zeitenwende am Kryptomarkt: Galaxy-Chef sieht Bitcoin vor historischem Umbruch
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
Suche...
eToro entdecken

Mind CTI Aktie 1115012 / IL0010851827

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite-Kursentwicklung 10.03.2026 22:33:58

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Zuschläge

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Zuschläge

Der NASDAQ Composite wagte sich am zweiten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Mind CTI
1.20 USD 12.15%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ Composite ging nahezu unverändert (plus 0.01 Prozent) bei 22’697.10 Punkten aus dem Dienstagshandel. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.119 Prozent auf 22’722.94 Punkte an der Kurstafel, nach 22’695.95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22’608.23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22’906.72 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, lag der NASDAQ Composite bei 23’102.47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23’654.16 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17’468.32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2.32 Prozent abwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23’988.26 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’061.97 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 14.89 Prozent auf 44.30 USD), Geospace Technologies (+ 13.30 Prozent auf 12.10 USD), Dorel Industries (+ 11.48 Prozent auf 1.36 USD), Harvard Bioscience (+ 9.07 Prozent auf 0.53 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 8.31 Prozent auf 499.17 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil FreightCar America (-21.06 Prozent auf 10.01 USD), Cerus (-8.29 Prozent auf 1.77 USD), Consumer Portfolio Services (-6.65 Prozent auf 7.72 USD), Repligen (-4.77 Prozent auf 121.79 USD) und Mind CTI (-4.76 Prozent auf 1.20 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 45’068’693 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.806 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mind CTI Ltd.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten