Bath & Body Works Aktie 112661846 / US0708301041

S&P 500-Marktbericht 10.03.2026 22:33:58

Börse New York in Rot: S&P 500 fällt schlussendlich zurück

Der S&P 500 verlor am Dienstag an Wert.

Der S&P 500 verlor im NYSE-Handel letztendlich 0.21 Prozent auf 6’781.48 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 54.448 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.068 Prozent auf 6’791.40 Punkte an der Kurstafel, nach 6’795.99 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6’759.74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’845.08 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 6’941.81 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, bei 6’886.68 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.03.2025, den Wert von 5’614.56 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.12 Prozent. Bei 7’002.28 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’636.04 Punkten erreicht.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Vertex Pharmaceuticals (+ 8.31 Prozent auf 499.17 USD), Corning (+ 5.56 Prozent auf 136.22 USD), Sandisk (+ 5.12 Prozent auf 618.89 USD), Micron Technology (+ 3.54 Prozent auf 403.11 USD) und Under Armour (+ 3.35 Prozent auf 6.47 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Centene (-15.97 Prozent auf 36.40 USD), AppLovin (-7.70 Prozent auf 477.39 USD), West Pharmaceutical Services (-5.74 Prozent auf 233.83 USD), United Rentals (-5.47 Prozent auf 775.79 USD) und Bath Body Works (-5.46 Prozent auf 20.44 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 45’068’693 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 3.806 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11.21 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Perrigo Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

