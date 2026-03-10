Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’956.47
Pkt
-10.78
Pkt
-0.04 %
22:16:00
NASDAQ 100 aktuell 10.03.2026

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 gönnte sich zum Handelsschluss eine Verschnaufpause.

Der NASDAQ 100 beendete den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0.04 Prozent) bei 24’956.47 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.142 Prozent auf 25’002.61 Punkte an der Kurstafel, nach 24’967.25 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 24’871.44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’189.17 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 10.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25’127.64 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 25’776.44 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.03.2025, den Wert von 19’430.95 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0.991 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’165.08 Punkten. Bei 24’289.23 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Vertex Pharmaceuticals (+ 8.31 Prozent auf 499.17 USD), Enphase Energy (+ 6.68 Prozent auf 43.59 USD), Micron Technology (+ 3.54) Prozent auf 403.11 USD), Intel (+ 2.63 Prozent auf 46.78 USD) und Arm (+ 2.48 Prozent auf 120.55 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen AppLovin (-7.70 Prozent auf 477.39 USD), Axon Enterprise (-5.20 Prozent auf 529.97 USD), Atlassian (-4.91 Prozent auf 78.01 USD), CoStar Group (-4.32 Prozent auf 46.33 USD) und Datadog A (-4.26 Prozent auf 123.08 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 45’068’693 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3.806 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1.91 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
