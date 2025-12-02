Aufschläge in New York: nachmittags Gewinne im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.58 Prozent auf 23’410.33 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.446 Prozent stärker bei 23’379.75 Punkten in den Dienstagshandel, nach 23’275.92 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23’286.46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 23’526.23 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23’724.96 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 02.09.2025, den Stand von 21’279.63 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 02.12.2024, den Stand von 19’403.95 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 21.42 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 24’019.99 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’784.03 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 11.08 Prozent auf 11.98 USD), Amtech Systems (+ 8.77 Prozent auf 8.56 USD), Innodata (+ 7.45 Prozent auf 59.13 USD), Intel (+ 7.35 Prozent auf 42.95 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.10 Prozent auf 183.59 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-6.26 Prozent auf 16.02 USD), Commerce Bancshares (-5.91 Prozent auf 51.28 USD), Nissan Motor (-5.37 Prozent auf 2.38 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4.50 Prozent auf 4.03 USD) und inTest (-4.46 Prozent auf 7.49 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 23’403’723 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.704 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Upbound Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15.70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch