Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’890 0.3%  SPI 17’706 0.3%  Dow 47’457 0.4%  DAX 23’711 0.5%  Euro 0.9335 0.0%  EStoxx50 5’686 0.3%  Gold 4’198 -0.8%  Bitcoin 74’044 6.6%  Dollar 0.8038 -0.1%  Öl 62.7 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Holcim1221405Swiss Re12688156
Top News
Nestlé-Aktie: Peter Brabeck-Letmathe tritt bei Nestlé als Präsident Emeritus ab
HIAG-Aktie: Vizepräsident Balz Halter tritt 2026 ab
Alternative zu NVIDIA-Investment? - Deshalb könnte sich der SoundHound AI-Aktienkurs bis 2026 verdoppeln
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Diese Dividenden-Aktie könnte 2026 zu einer kräftigen Kurserholung ansetzen
Suche...
eToro entdecken

Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 02.12.2025 20:03:56

Aufschläge in New York: nachmittags Gewinne im NASDAQ Composite

Aufschläge in New York: nachmittags Gewinne im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite verzeichnet am zweiten Tag der Woche Kursanstiege.

Nissan Motor
2.04 EUR -0.99%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.58 Prozent auf 23’410.33 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.446 Prozent stärker bei 23’379.75 Punkten in den Dienstagshandel, nach 23’275.92 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23’286.46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 23’526.23 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23’724.96 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 02.09.2025, den Stand von 21’279.63 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 02.12.2024, den Stand von 19’403.95 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 21.42 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 24’019.99 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’784.03 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 11.08 Prozent auf 11.98 USD), Amtech Systems (+ 8.77 Prozent auf 8.56 USD), Innodata (+ 7.45 Prozent auf 59.13 USD), Intel (+ 7.35 Prozent auf 42.95 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.10 Prozent auf 183.59 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-6.26 Prozent auf 16.02 USD), Commerce Bancshares (-5.91 Prozent auf 51.28 USD), Nissan Motor (-5.37 Prozent auf 2.38 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4.50 Prozent auf 4.03 USD) und inTest (-4.46 Prozent auf 7.49 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 23’403’723 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.704 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Upbound Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15.70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com