Index-Performance im Blick 15.08.2025 12:26:36

Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Freitagmittag zurück

Der SDAX fällt am Mittag.

Um 12:08 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0.24 Prozent auf 17’156.26 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 88.070 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.360 Prozent auf 17’260.08 Punkte an der Kurstafel, nach 17’198.19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Freitag bei 17’272.08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17’135.84 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 1.39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, notierte der SDAX bei 17’955.80 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 15.05.2025, einen Stand von 16’545.58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.08.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13’845.77 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 23.54 Prozent. Bei 18’206.72 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13’183.63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Douglas (+ 3.68 Prozent auf 11.84 EUR), Springer Nature (+ 2.74 Prozent auf 22.50 EUR), Hypoport SE (+ 2.47 Prozent auf 166.00 EUR), Befesa (+ 2.28 Prozent auf 28.66 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 2.10 Prozent auf 24.30 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Verve Group (-22.92 Prozent auf 1.81 EUR), Energiekontor (-5.25 Prozent auf 49.65 EUR), grenke (-3.42 Prozent auf 18.08 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3.19 Prozent auf 82.00 EUR) und JOST Werke (-2.83 Prozent auf 51.50 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Verve Group-Aktie aufweisen. 2’235’910 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.805 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie weist mit 5.17 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mutares lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.26 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag