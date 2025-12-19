Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’172 0.3%  SPI 18’088 0.2%  Dow 48’208 0.5%  DAX 24’288 0.4%  Euro 0.9317 0.0%  EStoxx50 5’760 0.3%  Gold 4’345 0.3%  Bitcoin 69’785 2.8%  Dollar 0.7949 0.1%  Öl 60.5 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526NVIDIA994529Tesla11448018Swiss Re12688156Alphabet A29798540Zurich Insurance1107539
Top News
Roche-Tochter Genentech schliesst Vereinbarung mit US-Regierung
Roche und Novartis erzielen Einigung mit US-Regierung
Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend
KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Bullenmarkt 2026: Warum Tech-Aktien an der NASDAQ vor einem Rekordjahr stehen
Suche...

Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.12.2025 20:48:36

US-Pharmawerte steigen - Preis- und Zollvereinbarungen mit Trump

Gilead Sciences
99.65 CHF 3.39%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (awp international) - Die Aktien von Amgen , Bristol-Myers Squibb (BMS) , Gilead Sciences und Merck & Co haben am Freitag im US-Handel Fahrt aufgenommen. Amgen stiegen zuletzt im Leitindex Dow Jones Industrial um 1,5 Prozent und Merck um 1,2 Prozent. Zudem gewannen BMS 2,2 Prozent und Gilead Sciences rückten um 3,4 Prozent vor.

Die Trump-Regierung unterzeichnete an diesem Tag Vereinbarungen mit neun Pharmaunternehmen über Preissenkungen für Arzneien, von denen bestimmte US-Bürger profitieren. Im Gegenzug werden die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle auf Produkte der Pharmaunternehmen für drei Jahre ausgesetzt.

Damit haben 14 von 17 Pharmakonzernen, die Trump in diesem Sommer ins Visier genommen hatte, sich inzwischen bereit erklärt, ihre Medikamentenpreise für das Medicaid-Programm zu senken. Profitieren sollen davon einkommensschwache und behinderte Menschen. Vergünstigte Medikamente werden direkt an Verbraucher verkauft und neue Medikamente sollen in den USA zu den gleichen Preisen wie im Ausland auf den Markt gebracht werden./ck/nas