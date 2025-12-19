US-Pharmawerte steigen - Preis- und Zollvereinbarungen mit Trump

NEW YORK (awp international) - Die Aktien von Amgen , Bristol-Myers Squibb (BMS) , Gilead Sciences und Merck & Co haben am Freitag im US-Handel Fahrt aufgenommen. Amgen stiegen zuletzt im Leitindex Dow Jones Industrial um 1,5 Prozent und Merck um 1,2 Prozent. Zudem gewannen BMS 2,2 Prozent und Gilead Sciences rückten um 3,4 Prozent vor.

Die Trump-Regierung unterzeichnete an diesem Tag Vereinbarungen mit neun Pharmaunternehmen über Preissenkungen für Arzneien, von denen bestimmte US-Bürger profitieren. Im Gegenzug werden die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle auf Produkte der Pharmaunternehmen für drei Jahre ausgesetzt.

Damit haben 14 von 17 Pharmakonzernen, die Trump in diesem Sommer ins Visier genommen hatte, sich inzwischen bereit erklärt, ihre Medikamentenpreise für das Medicaid-Programm zu senken. Profitieren sollen davon einkommensschwache und behinderte Menschen. Vergünstigte Medikamente werden direkt an Verbraucher verkauft und neue Medikamente sollen in den USA zu den gleichen Preisen wie im Ausland auf den Markt gebracht werden./ck/nas