20.10.2025 20:27:13

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Abend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 87,34 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,1 Prozent auf 87,34 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'741 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die United Parcel Service-Aktie bei 87,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,62 USD. Von der United Parcel Service-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 419'991 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,00 USD) erklomm das Papier am 25.10.2024. 66,03 Prozent Plus fehlen der United Parcel Service-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,00 USD am 15.10.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Verlust von 6,11 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 6,52 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,55 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Parcel Service am 29.07.2025. Das EPS belief sich auf 1,51 USD gegenüber 1,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -2,54 Prozent auf 21.22 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 21.77 Mrd. USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von United Parcel Service rechnen Experten am 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,44 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

