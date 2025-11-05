Koninklijke Ahold NV Aktie 33307843 / US5004675014
05.11.2025 11:25:47
Übernahme bringt Ahold Delhaize Wachstumsimpulse - Aktie profitiert
Ahold Delhaize hat im dritten Quartal auch dank der Übernahme von Profi einen Umsatzanstieg erzielt.
Der Nettogewinn stieg in dem Dreimonatszeitraum auf 584 Millionen Euro von 372 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte auf 22,5 von 22 Milliarden Euro. Der Gewinn übertraf die Prognose der Analysten, die laut einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens 542 Millionen Euro erwartet hatten. Der Umsatz lag im Rahmen der Erwartungen. Der bereinigte Betriebsgewinn stieg stärker als erwartet um 9,1 Prozent auf 933 Millionen Euro, die Marge auf 4,1 Prozent von 3,9 Prozent.
Dies steht im Vergleich zu den Analystenschätzungen aus demselben Konsens, die bei 866 Millionen Euro und einer Marge von 3,9 Prozent lagen.
Der Konzern strebt 2025 weiterhin eine bereinigte operative Marge von rund 4 Prozent und ein Wachstum des Gewinns je Aktie im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich an. Ahold Delhaize kündigte ausserdem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1 Milliarde Euro an, das Anfang 2026 starten soll.
An der EURONEXT Amsterdam steigen Ahold-Aktien am Mittwoch zwischenzeitlich um 1,63 Prozent auf 36,25 Euro.
DOW JONES
