Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Freitagabend auf rotes Terrain

Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 68,87 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 68,48 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,11 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'021'027 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2025 markierte das Papier bei 101,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 60,63 USD. Abschläge von 11,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie. Uber veröffentlichte am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD gegenüber 3,21 USD im Vorjahresquartal. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.37 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 06.05.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 3,37 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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