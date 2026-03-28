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Circle-Aktie nicht zu bremsen: Jeremy Allaire analysiert den massiven Aufwärtstrend

Circle-Aktie nicht zu bremsen: Jeremy Allaire analysiert den massiven Aufwärtstrend

Die Circle Internet-Aktie hat nach den jüngsten Quartalszahlen eine steile Rally hingelegt. Der CEO sieht das Potenzial seines Unternehmens nun zunehmend von der Wall Street erkannt.

• Circle Internet-CEO Jeremy Allaire sieht ein wachsendes Verständnis der Wall Street für das Geschäftsmodell
• Der USDC-Umlauf erreichte per Jahresende 2025 einen Wert von 75,3 Milliarden US-Dollar
• Bernstein-Analyst Chhugani bestätigte ein Kursziel von 190 US-Dollar

Allaire: "Die Wall Street beginnt, uns zu verstehen"

Circle Internet-Gründer und CEO Jeremy Allaire hat die jüngste Kursrally der Circle-Aktie auf ein wachsendes Verständnis der Investoren für das Geschäftsmodell zurückgeführt. In einem Gespräch mit Yahoo Finance beim Economic Club of New York Mitte März sagte Allaire, die Investoren würden zunehmend begreifen, dass Circle eine zentrale Rolle bei der Neugestaltung des globalen Finanzsystems spiele und nicht lediglich von der Krypto-Adoption abhängig sei.

Die Circle-Aktie notierte zum Zeitpunkt des Interviews bei 132,31 US-Dollar und hatte in den vorangegangenen vier Wochen rund 115 Prozent zugelegt. Der Kurs lag damit mehr als das Vierfache über dem ursprünglichen IPO-Preis vom Juni 2025. Aktuell notiert die Circle-Aktie an der NYSE bei 98,27 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 26. März 2026).

Untermauert wurde die Kursentwicklung von starken Geschäftszahlen. Wie aus der offiziellen Quartalsmitteilung von Circle vom 25. Februar 2026 hervorgeht, stieg der Umsatz inklusive Zinseinnahmen im vierten Quartal 2025 auf 770 Millionen US-Dollar, ein Plus von 77 Prozent im Jahresvergleich. Das bereinigte EBITDA legte um 412 Prozent zu. Der Stablecoin USDC erreichte per Jahresende 2025 einen Umlauf von 75,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 72 Prozent entspricht. Circle erzielt einen Grossteil seiner Einnahmen aus Zinserträgen auf die kurzlaufenden US-Staatsanleihen, die USDC besichern.

Bernstein sieht weiteres Aufwärtspotenzial

Bernstein-Analyst Gautam Chhugani bestätigte am 18. März 2026 seine Kaufempfehlung für die Circle-Aktie mit einem Kursziel von 190 US-Dollar, berichtet Yahoo Finance. Chhugani stellte dabei fest, dass sich die Circle-Aktie zunehmend von der allgemeinen Kryptopreisentwicklung abkopple.

In einer ausführlichen Analyse vom 10. März 2026, über die CoinDesk berichtete, hatte Bernstein diese These bereits detailliert untermauert. Demnach lag der USDC-Umlauf zu diesem Zeitpunkt nahe seinem Rekordhoch von 78 Milliarden US-Dollar, obwohl Bitcoin und der breitere Kryptomarkt deutlich unter ihren Höchstständen notierten. Die gesamte Marktkapitalisierung US-Dollar-gedeckter Stablecoins blieb laut Bernstein trotz des Krypto-Bärenmarkts bei rund 270 Milliarden US-Dollar stabil.

Bernstein identifizierte laut CoinDesk insbesondere den Zahlungsverkehr als Wachstumstreiber. Die bereinigte Transaktionsaktivität bei Stablecoins sei im Jahresvergleich um über 90 Prozent gestiegen. Visa unterstütze inzwischen mehr als 130 Stablecoin-verknüpfte Karten in 50 Ländern mit einem annualisierten Abwicklungsvolumen von rund 4,6 Milliarden US-Dollar. Im Bereich der Geschäftskundenzahlungen habe das Wachstum laut Chhugani bei 131 Prozent im Jahresvergleich gelegen, wobei Stablecoin-basierte Kartenzahlungen inzwischen 24 Prozent des erfassten Zahlungsvolumens ausmachten.

Neue Partnerschaften und der Blick auf KI-gesteuerte Zahlungen

Circle hat in den vergangenen Monaten mehrere strategische Partnerschaften geschlossen. Laut der Quartalsmitteilung kündigte Visa an, dass US-Emittenten und Akzeptanzstellen vollständig über USDC mit Visa abrechnen können, auch ausserhalb der üblichen Bankzeiten. Mit dem TurboTax-Eigentümer Intuit schloss Circle eine mehrjährige Vereinbarung zur Integration von USDC in dessen Plattform. Im Herbst 2025 stellte das Unternehmen zudem Arc vor, eine eigene Layer-1-Blockchain.

Das Circle Payments Network, über das Institutionen USDC grenzüberschreitend versenden und in lokale Währungen umwandeln können, umfasste laut der Quartalsmitteilung per 20. Februar 2026 rund 55 eingeschriebene Finanzinstitute mit einem annualisierten Volumen von 5,7 Milliarden US-Dollar. Weitere 74 Institute befanden sich im Prüfverfahren. Bernstein hob laut CoinDesk zudem ein mögliches neues Wachstumsfeld hervor: KI-gesteuerte Mikrozahlungen zwischen autonomen Softwareagenten, für die Stablecoins als natürliche Zahlungsinfrastruktur dienen könnten.

Dominik Maier, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Jarretera / Shutterstock.com
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