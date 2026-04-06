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06.04.2026 16:30:00

ETF des Monats April 2026 - Für unsichere Marktphasen eine gute Idee?!

ETF des Monats April 2026 - Für unsichere Marktphasen eine gute Idee?!

Der Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF mit der ISIN IE00BM67HQ30 bietet Privatanlegern einen gezielten Zugang zu Versorger-Aktien weltweit und rückt insbesondere in unsicheren Marktphasen stärker in den Fokus. Während viele Anleger breit diversifizierte ETFs bevorzugen, kann ein spezialisierter Sektor-ETF wie dieser eine interessante Ergänzung sein, um das Portfolio defensiver auszurichten.

Versorger-Aktien gelten traditionell als defensiv. Strom, Wasser und Gas werden auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten benötigt, wodurch die Einnahmen vieler Unternehmen vergleichsweise stabil bleiben. Zudem sind in diesem Sektor häufig attraktive Dividenden zu finden, auch wenn diese beim vorliegenden ETF thesauriert und somit reinvestiert werden. Für Anleger kann dies insbesondere dann interessant sein, wenn sie ihr Portfolio gegen stärkere Marktschwankungen absichern oder gezielt stabilere Ertragsquellen erschliessen möchten.

Gleichzeitig profitieren Versorger zunehmend von langfristigen strukturellen Trends. Dazu gehören vor allem die Energiewende, der Ausbau erneuerbarer Energien, steigender Strombedarf durch Digitalisierung und Elektromobilität sowie Investitionen in Infrastruktur. Diese Entwicklungen schaffen zusätzliches Wachstumspotenzial in einem eigentlich eher defensiven Sektor.

Auf der anderen Seite sollten Anleger die Risiken nicht unterschätzen. Versorger-Aktien reagieren häufig empfindlich auf steigende Zinsen, da ihre stabilen, aber oft weniger dynamischen Cashflows dann im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen an Attraktivität verlieren können. Zudem besteht ein Währungsrisiko, da der ETF einen starken Fokus auf US-Unternehmen hat und nicht währungsgesichert ist. Auch die Konzentration auf einen einzelnen Sektor kann zu Schwankungen führen, wenn dieser temporär unter Druck gerät.

Der ETF bildet den MSCI World Utilities Index ab und investiert in Unternehmen aus dem Versorger-Sektor, darunter Strom-, Gas- und Wasserversorger. Zu den grössten Positionen zählen internationale Konzerne wie NextEra Energy, Iberdrola, Duke Energy oder Enel. Diese Unternehmen zeichnen sich durch stabile Geschäftsmodelle aus, da ihre Dienstleistungen zur Grundversorgung gehören und unabhängig von der Konjunktur nachgefragt werden. Der ETF setzt auf physische Replikation, das heisst, er investiert direkt in die enthaltenen Aktien.

Ein Blick auf die Performance zeigt, dass der ETF in den letzten Jahren eine solide bis starke Entwicklung verzeichnen konnte. Auf Sicht von einem Jahr lag die Rendite zuletzt bei rund +23 % bis +30 %, je nach Berechnungszeitpunkt, während über drei Jahre ein Plus von über +50 % bis +60 % erreicht wurde. Auch über fünf Jahre ergibt sich eine kumulierte Rendite von rund +65 % bis +70 %. Diese Entwicklung unterstreicht die defensive Stärke des Sektors, insbesondere in Marktphasen, in denen stabile Geschäftsmodelle gefragt sind.

Mit einer Gesamtkostenquote von rund 0.25 Prozent pro Jahr bewegt sich der ETF im üblichen Rahmen für spezialisierte Sektor-ETFs. Das Fondsvolumen liegt im mittleren Bereich, und die breite Streuung über mehrere Länder sorgt zumindest innerhalb des Sektors für Diversifikation. Dennoch bleibt zu beachten, dass es sich um eine gezielte Investition in nur einen Wirtschaftsbereich handelt.

Auf der anderen Seite sollten Anleger die Risiken nicht unterschätzen. Versorger-Aktien reagieren häufig empfindlich auf steigende Zinsen, da ihre stabilen, aber oft weniger dynamischen Cashflows dann im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen an Attraktivität verlieren können. Zudem besteht ein Währungsrisiko, da der ETF einen starken Fokus auf US-Unternehmen hat und nicht währungsgesichert ist. Auch die Konzentration auf einen einzelnen Sektor kann zu Schwankungen führen, wenn dieser temporär unter Druck gerät.

Für Privatanleger in der Schweiz eignet sich der ETF daher vor allem als Beimischung im Portfolio. Er kann dazu beitragen, die Volatilität zu reduzieren und defensive Elemente zu stärken, ersetzt jedoch keinen breit diversifizierten Welt-ETF. Wer gezielt auf stabile Geschäftsmodelle und langfristige Trends im Energiesektor setzen möchte, findet im MSCI World Utilities ETF eine interessante Möglichkeit, global in Versorger-Aktien zu investieren.

Insgesamt ist der Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF eine sinnvolle Ergänzung für Anleger, die ihr Portfolio robuster aufstellen und gleichzeitig von strukturellen Entwicklungen im Energiesektor profitieren möchten - vorausgesetzt, sie sind sich der sektoralen Fokussierung und der damit verbundenen Risiken bewusst.

Das ETF kann bei allen Schweizer Banken und Online-Brokern gehandelt werden.


Bildquelle: elxeneize / Shutterstock

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

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