ETF des Monats April 2026 - Für unsichere Marktphasen eine gute Idee?!

Versorger-Aktien gelten traditionell als defensiv. Strom, Wasser und Gas werden auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten benötigt, wodurch die Einnahmen vieler Unternehmen vergleichsweise stabil bleiben. Zudem sind in diesem Sektor häufig attraktive Dividenden zu finden, auch wenn diese beim vorliegenden ETF thesauriert und somit reinvestiert werden. Für Anleger kann dies insbesondere dann interessant sein, wenn sie ihr Portfolio gegen stärkere Marktschwankungen absichern oder gezielt stabilere Ertragsquellen erschliessen möchten.

Gleichzeitig profitieren Versorger zunehmend von langfristigen strukturellen Trends. Dazu gehören vor allem die Energiewende, der Ausbau erneuerbarer Energien, steigender Strombedarf durch Digitalisierung und Elektromobilität sowie Investitionen in Infrastruktur. Diese Entwicklungen schaffen zusätzliches Wachstumspotenzial in einem eigentlich eher defensiven Sektor.

Auf der anderen Seite sollten Anleger die Risiken nicht unterschätzen. Versorger-Aktien reagieren häufig empfindlich auf steigende Zinsen, da ihre stabilen, aber oft weniger dynamischen Cashflows dann im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen an Attraktivität verlieren können. Zudem besteht ein Währungsrisiko, da der ETF einen starken Fokus auf US-Unternehmen hat und nicht währungsgesichert ist. Auch die Konzentration auf einen einzelnen Sektor kann zu Schwankungen führen, wenn dieser temporär unter Druck gerät.

Der ETF bildet den MSCI World Utilities Index ab und investiert in Unternehmen aus dem Versorger-Sektor, darunter Strom-, Gas- und Wasserversorger. Zu den grössten Positionen zählen internationale Konzerne wie NextEra Energy, Iberdrola, Duke Energy oder Enel. Diese Unternehmen zeichnen sich durch stabile Geschäftsmodelle aus, da ihre Dienstleistungen zur Grundversorgung gehören und unabhängig von der Konjunktur nachgefragt werden. Der ETF setzt auf physische Replikation, das heisst, er investiert direkt in die enthaltenen Aktien.

Ein Blick auf die Performance zeigt, dass der ETF in den letzten Jahren eine solide bis starke Entwicklung verzeichnen konnte. Auf Sicht von einem Jahr lag die Rendite zuletzt bei rund +23 % bis +30 %, je nach Berechnungszeitpunkt, während über drei Jahre ein Plus von über +50 % bis +60 % erreicht wurde. Auch über fünf Jahre ergibt sich eine kumulierte Rendite von rund +65 % bis +70 %. Diese Entwicklung unterstreicht die defensive Stärke des Sektors, insbesondere in Marktphasen, in denen stabile Geschäftsmodelle gefragt sind.

Mit einer Gesamtkostenquote von rund 0.25 Prozent pro Jahr bewegt sich der ETF im üblichen Rahmen für spezialisierte Sektor-ETFs. Das Fondsvolumen liegt im mittleren Bereich, und die breite Streuung über mehrere Länder sorgt zumindest innerhalb des Sektors für Diversifikation. Dennoch bleibt zu beachten, dass es sich um eine gezielte Investition in nur einen Wirtschaftsbereich handelt.

Auf der anderen Seite sollten Anleger die Risiken nicht unterschätzen. Versorger-Aktien reagieren häufig empfindlich auf steigende Zinsen, da ihre stabilen, aber oft weniger dynamischen Cashflows dann im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen an Attraktivität verlieren können. Zudem besteht ein Währungsrisiko, da der ETF einen starken Fokus auf US-Unternehmen hat und nicht währungsgesichert ist. Auch die Konzentration auf einen einzelnen Sektor kann zu Schwankungen führen, wenn dieser temporär unter Druck gerät.

Für Privatanleger in der Schweiz eignet sich der ETF daher vor allem als Beimischung im Portfolio. Er kann dazu beitragen, die Volatilität zu reduzieren und defensive Elemente zu stärken, ersetzt jedoch keinen breit diversifizierten Welt-ETF. Wer gezielt auf stabile Geschäftsmodelle und langfristige Trends im Energiesektor setzen möchte, findet im MSCI World Utilities ETF eine interessante Möglichkeit, global in Versorger-Aktien zu investieren.

Insgesamt ist der Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF eine sinnvolle Ergänzung für Anleger, die ihr Portfolio robuster aufstellen und gleichzeitig von strukturellen Entwicklungen im Energiesektor profitieren möchten - vorausgesetzt, sie sind sich der sektoralen Fokussierung und der damit verbundenen Risiken bewusst.

Das ETF kann bei allen Schweizer Banken und Online-Brokern gehandelt werden.