SMI 998089 / CH0009980894
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27.03.2026 19:15:00
KW 13: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten US-Börsen -- SMI und DAX gehen leichter ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Freitag mit Abschlägen. Auch die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.