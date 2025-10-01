Uber-Aktie schwächer: Expansion in der Zentral- und der Nordostschweiz

Ab sofort können auch in den Kantonen Glarus, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden sowie in den beiden Appenzell Fahrten bestellt werden.

Uber werde zunächst sein Kernprodukt UberX lancieren und damit Einwohnenden, Pendlerinnen und Pendlern sowie Touristinnen und Touristen Transportmöglichkeiten anbieten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Fahrten werden von ausgebildeten Berufschauffeuren mit gültiger Taxi- oder Limousinenbewilligung durchgeführt.

Die Expansionsstrategie verfolge das Ziel, der Nachfrage nach zusätzlichen Mobilitätslösungen, insbesondere in beliebten Tourismusregionen, gerecht zu werden, schrieb Uber.

Die an der NYSE gelistete Uber-Aktie verliert zwischenzeitlich 1,00 Prozent auf 96,99 Dollar.

höc/to

Luzern (awp)