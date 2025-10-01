Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Neu Fahrten 01.10.2025 17:13:06

Uber-Aktie schwächer: Expansion in der Zentral- und der Nordostschweiz

Der US-Fahrdienst Uber bietet neu Fahrten in der Zentral- und der Nordostschweiz an.

Uber
77.41 CHF -2.56%
Kaufen Verkaufen
Ab sofort können auch in den Kantonen Glarus, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden sowie in den beiden Appenzell Fahrten bestellt werden.

Uber werde zunächst sein Kernprodukt UberX lancieren und damit Einwohnenden, Pendlerinnen und Pendlern sowie Touristinnen und Touristen Transportmöglichkeiten anbieten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Fahrten werden von ausgebildeten Berufschauffeuren mit gültiger Taxi- oder Limousinenbewilligung durchgeführt.

Die Expansionsstrategie verfolge das Ziel, der Nachfrage nach zusätzlichen Mobilitätslösungen, insbesondere in beliebten Tourismusregionen, gerecht zu werden, schrieb Uber.

Die an der NYSE gelistete Uber-Aktie verliert zwischenzeitlich 1,00 Prozent auf 96,99 Dollar.

höc/to

Luzern (awp)

Bildquelle: Uber

