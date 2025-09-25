Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kapitalherabsetzung 25.09.2025 16:05:37

TX Group-Aktie gesucht: Aktienrückkauf ab Freitag

TX Group-Aktie gesucht: Aktienrückkauf ab Freitag

Die TX Group startet am (morgigen) 26. September 2025 ihr bereits früher angekündigtes Aktienrückkaufprogramm.

TX Group
232.74 CHF 11.89%
Kaufen Verkaufen
Das Medienhaus beabsichtigt, über längstens drei Jahre bis zu 6,25 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals zurückzukaufen. Dies entspricht maximal 662'500 Namenaktien.

Auf Basis des letzten Schlusskurses der TX Group-Namenaktie entspricht dies rund 128 Millionen Franken, teilte die Gruppe am Donnerstag mit. Die zurückgekauften Aktien sollen mittels Kapitalherabsetzung vernichtet werden.

Ziel des Rückkaufs sei "eine effiziente Kapitalverwendung bzw. Mittelrückführung an die Aktionärinnen und Aktionäre", hiess es in dem Communiqué weiter.

Die TX Group-Aktie zeigt sich am Donnerstag an der SIX zeitweise 1,96 Prozent höher bei 197,20 Franken.

ra/cg

Zürich (awp)

