25.09.2025 16:05:37
TX Group-Aktie gesucht: Aktienrückkauf ab Freitag
Die TX Group startet am (morgigen) 26. September 2025 ihr bereits früher angekündigtes Aktienrückkaufprogramm.
Auf Basis des letzten Schlusskurses der TX Group-Namenaktie entspricht dies rund 128 Millionen Franken, teilte die Gruppe am Donnerstag mit. Die zurückgekauften Aktien sollen mittels Kapitalherabsetzung vernichtet werden.
Ziel des Rückkaufs sei "eine effiziente Kapitalverwendung bzw. Mittelrückführung an die Aktionärinnen und Aktionäre", hiess es in dem Communiqué weiter.Die TX Group-Aktie zeigt sich am Donnerstag an der SIX zeitweise 1,96 Prozent höher bei 197,20 Franken.
ra/cg
Zürich (awp)
