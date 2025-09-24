TX Group-Aktie leichter: WEMF übernimmt operative Leitung von Online Data Switzerland

Das Projekt zur technischen Reichweitenmessung von Websites und Apps wird seit Anfang Jahr von CH Media, Ringier und TX Group betrieben.

Die WEMF AG garantiere mit der Übernahme der operativen Leitung die Verlässlichkeit und Qualität der Online-Forschung, teilte Online Data Switzerland am Mittwoch mit. Damit werde eine einheitliche und vergleichbare Traffic-Messung sichergestellt mit dem Ziel, faire Rahmenbedingungen für die Teilnehmenden im Schweizer Onlinemarkt zu schaffen, heisst es.

Die Arbeitsgemeinschaft Online Data Switzerland hat die Traffic-Messung für Websites und Apps von Mediapulse übernommen, die ihre Tätigkeit aus Finanzmangel Ende 2024 aufgegeben hatte. Online Data Switzerland stehe einer Beteiligung weiterer Medienunternehmen offen gegenüber, schreibt die Arbeitsgemeinschaft.

Die TX Group-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,41 Prozent tiefer bei 193,80 Franken.

Bern (awp/sda)