SMI 11’984 -1.0%  SPI 16’655 -0.9%  Dow 46’293 -0.2%  DAX 23’646 0.2%  Euro 0.9334 -0.1%  EStoxx50 5’462 -0.2%  Gold 3’770 0.2%  Bitcoin 89’742 1.2%  Dollar 1 0.3%  Öl 68.4 0.9% 
Top News
DroneShield-Aktie weiter im Aufwind: Aktivitäten auf dem US-Markt werden verstärkt
UBS-Aktie in Rot: Präseident Kelleher warnt - Kommunikation mit Finanzdepartement stockt
BASF-Aktie verliert: Produktion von Hydrosulfiten in Ludwigshafen wird eingestellt
ETFs nicht gleich risikofrei: Was Anleger wissen müssen
TX Group-Aktie leichter: WEMF übernimmt operative Leitung von Online Data Switzerland
TX Group Aktie 1117825 / CH0011178255

24.09.2025 14:08:00

TX Group-Aktie leichter: WEMF übernimmt operative Leitung von Online Data Switzerland

Das Werbemedienforschungsinstitut WEMF AG übernimmt die operative Leitung der Forschungstätigkeit von Online Data Switzerland.

TX Group
232.74 CHF 11.89%
Kaufen Verkaufen
Das Projekt zur technischen Reichweitenmessung von Websites und Apps wird seit Anfang Jahr von CH Media, Ringier und TX Group betrieben.

Die WEMF AG garantiere mit der Übernahme der operativen Leitung die Verlässlichkeit und Qualität der Online-Forschung, teilte Online Data Switzerland am Mittwoch mit. Damit werde eine einheitliche und vergleichbare Traffic-Messung sichergestellt mit dem Ziel, faire Rahmenbedingungen für die Teilnehmenden im Schweizer Onlinemarkt zu schaffen, heisst es.

Die Arbeitsgemeinschaft Online Data Switzerland hat die Traffic-Messung für Websites und Apps von Mediapulse übernommen, die ihre Tätigkeit aus Finanzmangel Ende 2024 aufgegeben hatte. Online Data Switzerland stehe einer Beteiligung weiterer Medienunternehmen offen gegenüber, schreibt die Arbeitsgemeinschaft.

Die TX Group-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,41 Prozent tiefer bei 193,80 Franken.

Bern (awp/sda)

Bildquelle: TX Group