TUI Aktie 2169450 / DE000TUAG000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Mehr Geld nötig
|
08.12.2025 16:43:00
TUI-Aktie in Grün: Reisekonzern erwartet steigende Reisepreise
Urlauber müssen für ihre Reisen voraussichtlich auch im kommenden Jahr wieder tiefer in die Tasche greifen.
Die schwarz-rote Koalition will zum 1. Juli 2026 die sogenannte Ticketsteuer für Flugreisen senken, was den Unternehmen eine Steuerentlastung von 350 Millionen Euro bringt. Jacobi versprach für sein Unternehmen: "Wir werden die Ersparnis an die Kunden weitergeben."
Tui rechnet nach Unternehmensangaben mit einer starken Nachfrage. Auch der Branchenzweite Dertour berichtete kürzlich von starken Buchungszahlen für den nächsten Sommer.
Die TUI-Aktie legt via XETRA am Montag zwischenzeitlich 1,45 Prozent zu auf 8,42 Euro.
HANNOVER (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu TUI
Analysen zu TUI AG
|02.12.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: SMI und DAX fester -- US-Börsen uneins -- Märkte in Fernost am Montag letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Montag leicht zu. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.