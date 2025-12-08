TUI-Aktie in Grün: Reisekonzern erwartet steigende Reisepreise

Der Deutschlandchef des grössten europäischen Reiseveranstalters TUI , Benjamin Jacobi, erwartet, dass die Preise um ein bis drei Prozent zulegen werden, wie er den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte. Der Manager betonte, der Urlaub werde 2026 nicht sehr viel teurer als 2025.

Die schwarz-rote Koalition will zum 1. Juli 2026 die sogenannte Ticketsteuer für Flugreisen senken, was den Unternehmen eine Steuerentlastung von 350 Millionen Euro bringt. Jacobi versprach für sein Unternehmen: "Wir werden die Ersparnis an die Kunden weitergeben."

Tui rechnet nach Unternehmensangaben mit einer starken Nachfrage. Auch der Branchenzweite Dertour berichtete kürzlich von starken Buchungszahlen für den nächsten Sommer.

Die TUI-Aktie legt via XETRA am Montag zwischenzeitlich 1,45 Prozent zu auf 8,42 Euro.

HANNOVER (awp international)