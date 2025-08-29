|Kurse + Charts + Realtime
29.08.2025 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagabend mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 17,61 USD.
Der Trump Media Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 17,61 USD. Die Abwärtsbewegung der Trump Media Technology-Aktie ging bis auf 17,53 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,85 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 372'554 Trump Media Technology-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2024 auf bis zu 54,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Trump Media Technology-Aktie somit 67,79 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2024 bei 11,75 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 01.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 880000,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 840000,00 USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
Wirtschaftsprofessor erwartet Stellenabbau wegen Trump-Zöllen
Bitcoin-Unternehmensriesen: Tesla und MicroStrategy unter den Top 10 BTC-Investoren
Nach Bitcoin-Kauf: Trump Media stockt Krypto-Reserven auf, während die Aktie volatil bleibt
Nachrichten zu Trump Media & Technology
