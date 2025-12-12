Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verbilligt sich am Freitagabend

Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 10,70 USD. In der Spitze büsste die Trump Media Technology-Aktie bis auf 10,62 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,90 USD. Zuletzt wechselten 467'573 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 43,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 306,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,18 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,82 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Trump Media Technology gewährte am 07.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Trump Media Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.01 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 970000,00 USD.

