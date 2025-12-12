Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’887 -0.1%  SPI 17’729 -0.1%  Dow 48’479 -0.5%  DAX 24’186 -0.5%  Euro 0.9345 0.2%  EStoxx50 5’721 -0.6%  Gold 4’297 0.4%  Bitcoin 71’814 -2.3%  Dollar 0.7960 0.1%  Öl 61.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche1203204NVIDIA994529Swiss Re12688156Idorsia36346343Helvetia Baloise46664220Novartis1200526
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Siemens Healthineers-Aktie: Investmentgrade-Rating "A3" von Moody's
Schweiter mit Umsatzwarnung für Gesamtjahr 2025
KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
NVIDIA & Co.: Diese zehn Aktien sieht Wedbush zum Jahresende 2025 vorn
Suche...
Plus500 Depot

Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.12.2025 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verbilligt sich am Freitagabend

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verbilligt sich am Freitagabend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Trump Media Technology. Der Trump Media Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 10,70 USD.

Trump Media & Technology
8.48 CHF -0.33%
Kaufen Verkaufen

Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 10,70 USD. In der Spitze büsste die Trump Media Technology-Aktie bis auf 10,62 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,90 USD. Zuletzt wechselten 467'573 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 43,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 306,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,18 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,82 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Trump Media Technology gewährte am 07.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Trump Media Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.01 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 970000,00 USD.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

US-Kongress plant strengere Krypto-Regeln - mögliche Auswirkungen auf Trump

TMTG-Aktie steigt dennoch: Trump Media meldet deutliche Verluste in Q3

Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen Kanada an - Treffen mit Xi in den USA?


Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com