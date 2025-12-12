Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
12.12.2025 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verbilligt sich am Freitagabend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Trump Media Technology. Der Trump Media Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 10,70 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 10,70 USD. In der Spitze büsste die Trump Media Technology-Aktie bis auf 10,62 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,90 USD. Zuletzt wechselten 467'573 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Am 18.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 43,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 306,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,18 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,82 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Trump Media Technology gewährte am 07.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Trump Media Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.01 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 970000,00 USD.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
US-Kongress plant strengere Krypto-Regeln - mögliche Auswirkungen auf Trump
TMTG-Aktie steigt dennoch: Trump Media meldet deutliche Verluste in Q3
Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen Kanada an - Treffen mit Xi in den USA?
Nachrichten zu Trump Media & Technology
|
20:27
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verbilligt sich am Freitagabend (finanzen.ch)
|
16:29
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology kommt am Nachmittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
10.11.25
|TMTG-Aktie steigt dennoch: Trump Media meldet deutliche Verluste in Q3 (finanzen.ch)
|
26.10.25