26.10.2025 12:57:36

Trump bringt Treffen mit Xi in den USA ins Spiel

Kuala Lumpur (awp/sda/dpa) - US-Präsident Donald Trump hat ohne konkretere Angaben einen USA-Besuch von Chinas Präsident Xi Jinping ins Spiel gebracht. Der Republikaner sprach am Rande eines Gipfels in Malaysia zunächst von seinem geplanten Treffen mit Xi am Donnerstag in Südkorea. "Ich denke, wir werden ein gutes Abkommen mit China schliessen", sagte er zum laufenden Handelskonflikt.

Trump erwähnte dann seine bereits bekannt gemachten Pläne für einen Besuch in China Anfang nächsten Jahres und ergänzte dann ohne den Namen Xi noch einmal zu nennen ein mögliches Treffen in den USA. Als Orte nannte der US-Präsident Washington oder Mar-a-Lago Palm Beach - das ist Trumps Golfanwesen in Florida. Nähere Informationen, ob es bereits konkrete Pläne für ein solches Treffen gibt oder ob es sich um einen nicht abgesprochenen Vorstoss handelt, nannte Trump ebenso wenig wie einen möglichen Zeitpunkt. Die Deutsche Presse-Agentur fragte beim chinesischen Aussenministerium nach einer Stellungnahme.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Xi in die USA reist. In Trumps erster Amtszeit war Chinas Präsident 2017 bereits in Mar-a-Lago. 2015 hat der damalige US-Präsident Barack Obama Xi im Weissen Haus empfangen.