16.09.2025 06:51:36
Trump kündigt Milliarden-Klage gegen 'New York Times' an
The New York Times
35.87 CHF -10.54%
WASHINGTON (awp international) - US-Präsident Donald Trump hat eine Klage in Höhe von 15 Milliarden Dollar gegen die "New York Times" angekündigt. Die Zeitung sei "zu einem regelrechten "Sprachrohr" der radikalen linken Demokratischen Partei geworden", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die "New York Times" nahm zunächst keine Stellung zu Trumps Ankündigung./alz/DP/zb
