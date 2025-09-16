Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'019 -1.0%  SPI 16'709 -1.1%  Dow 45'785 -0.2%  DAX 23'329 -1.8%  Euro 0.9329 -0.2%  EStoxx50 5'372 -1.3%  Gold 3'690 0.3%  Bitcoin 91'505 -0.2%  Dollar 0.7867 -1.0%  Öl 68.5 1.6% 
Top News
Deal mit NVIDIA treibt CoreWeave-Aktie: Analysten sehen weiteres Potenzial
Opendoor-Aktie nach Höhenflug im Rückwärtsgang: Drastischer Stellenabbau und Führungswechsel
Ford-Aktie tiefer: Bis zu Tausend Stellen in Köln gestrichen
PayPal-Aktie im Minus: Neue Features für Krypto und personalisierte Links
Trump plant Milliarden-Klage gegen 'New York Times' - Aktie leichter
16.09.2025 20:28:00

Trump plant Milliarden-Klage gegen 'New York Times' - Aktie leichter

Trump plant Milliarden-Klage gegen 'New York Times' - Aktie leichter

US-Präsident Donald Trump hat eine Klage gegen die "New York Times" angekündigt, in der er 15 Milliarden Dollar von der Zeitung fordern will.

The New York Times
35.87 CHF -10.54%
Kaufen Verkaufen
Das Blatt sei "zu einem regelrechten "Sprachrohr" der radikalen linken Demokratischen Partei geworden", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die "New York Times" nahm zunächst keine Stellung zu Trumps Ankündigung.

Die Zeitung habe sich jahrzehntelang daran beteiligt, Lügen über Trump, seine Familie, sein Unternehmen, die Bewegung "Make America Great Again" (MAGA) und die USA als Ganzes zu verbreiten, schrieb Trump weiter. Er kritisierte die Zeitung auch dafür, während des Präsidentschaftswahlkampfs seine demokratische Konkurrentin Kamala Harris unterstützt zu haben. "Ich betrachte dies als den grössten illegalen Wahlkampfbeitrag aller Zeiten", schrieb er.

"Die "New York Times" durfte viel zu lange ungehindert lügen, diffamieren und mich verleumden, und das hört JETZT auf", schrieb Trump. Die Klage werde im Bundesstaat Florida eingereicht. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Bereits Klagen gegen mehrere Medien eingereicht

Trump hat in der Vergangenheit bereits Klagen gegen unterschiedliche Medien angestrengt, unter anderem gegen den Sender CBS und den Sender ABC. In beiden Fällen einigten sich die Seiten auf einen Vergleich in Millionenhöhe. Kritiker sehen in den Klagen einen Angriff auf die Pressefreiheit.

Zudem zieht der US-Präsident gegen verschiedene weitere Medien ins Feld, deren Berichterstattung ihm zuwiderläuft. So war etwa die US-Nachrichtenagentur AP von der Mitreise im Regierungsflieger ausgeschlossen worden. Sie hatte sich geweigert, die von Trump verfügte Neubezeichnung für den Golf von Mexiko - "Golf von Amerika" - zu übernehmen.

An der NYSE gibt die New York Times-Aktie zuletzt um 1,85 Prozent nach auf 58,15 US-Dollar.

/alz/DP/zb

WASHINGTON (awp international)

