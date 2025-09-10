Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Krypto-Treasuries 10.09.2025 22:06:00

Treasury-News pushen: CaliberCos-Aktie und Chainlink setzen Rally nur zeitweise fort

Treasury-News pushen: CaliberCos-Aktie und Chainlink setzen Rally nur zeitweise fort

CaliberCos weiter im Fokus: Der erste Chainlink-Kauf liess die Aktie und den Coin weiter zeitweise deutlich steigen.

CaliberCo a
9.16 USD 1.10%
Kaufen Verkaufen
• Caliber-Aktie nach Chainlink-Kauf weiter im Rallymodus
• Auch Chainlink profitiert
• Erstes NASDAQ-Unternehmen mit LINK-Treasuries

CaliberCos kauft Chainlink

CaliberCos, eine Plattform für Immobilien- und digitales Asset-Management, hat den ersten Kauf von Chainlink-Token (LINK) im Rahmen seiner neuen Digital Asset Treasury (DAT)-Strategie abgeschlossen. Finanziert werden die geplanten Käufe laut der entsprechenden Pressemitteilung über bestehende Kreditlinien, Barreserven und aktienbasierte Wertpapiere.

Caliber ist damit das erste börsennotierte NASDAQ-Unternehmen, das öffentlich eine Treasury-Strategie mit Fokus auf Chainlink bekannt gibt.

CaliberCos-Aktie gewinnt mehr als 300 Prozent

Für die Papiere von Caliber ging es im gestrigen NASDAQ-Handel aufwärts bis in schwindelerregende Höhen. Letztendlich stieg das Papier um 323,72 Prozent auf 9,11 US-Dollar. Und auch im Mittwochshandel kam es unterdessen zu leichten Gewinnmitnahmen, die mit einem Minus von 0,11 Prozent auf 9,10 US-Dollar aber verhalten ausfielen.

Der Chainlink-Kurs wurde von den jüngsten Nachrichten angetrieben. Zeitweise geht es hier um 0,90 Prozent aufwärts auf 23,3137 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar.

