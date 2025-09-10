CaliberCo a Aktie 144793233 / US13000T6047
10.09.2025 22:06:00
Treasury-News pushen: CaliberCos-Aktie und Chainlink setzen Rally nur zeitweise fort
CaliberCos weiter im Fokus: Der erste Chainlink-Kauf liess die Aktie und den Coin weiter zeitweise deutlich steigen.
• Auch Chainlink profitiert
• Erstes NASDAQ-Unternehmen mit LINK-Treasuries
CaliberCos kauft Chainlink
CaliberCos, eine Plattform für Immobilien- und digitales Asset-Management, hat den ersten Kauf von Chainlink-Token (LINK) im Rahmen seiner neuen Digital Asset Treasury (DAT)-Strategie abgeschlossen. Finanziert werden die geplanten Käufe laut der entsprechenden Pressemitteilung über bestehende Kreditlinien, Barreserven und aktienbasierte Wertpapiere.
Caliber ist damit das erste börsennotierte NASDAQ-Unternehmen, das öffentlich eine Treasury-Strategie mit Fokus auf Chainlink bekannt gibt.
CaliberCos-Aktie gewinnt mehr als 300 Prozent
Für die Papiere von Caliber ging es im gestrigen NASDAQ-Handel aufwärts bis in schwindelerregende Höhen. Letztendlich stieg das Papier um 323,72 Prozent auf 9,11 US-Dollar. Und auch im Mittwochshandel kam es unterdessen zu leichten Gewinnmitnahmen, die mit einem Minus von 0,11 Prozent auf 9,10 US-Dollar aber verhalten ausfielen.
Der Chainlink-Kurs wurde von den jüngsten Nachrichten angetrieben. Zeitweise geht es hier um 0,90 Prozent aufwärts auf 23,3137 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
