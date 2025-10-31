Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’257 -0.4%  SPI 17’013 -0.3%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 24’029 -0.4%  Euro 0.9289 0.2%  EStoxx50 5’680 -0.3%  Gold 4’021 -0.5%  Bitcoin 88’621 2.2%  Dollar 0.8034 0.2%  Öl 64.8 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Beiersdorf-Analyse: Buy-Bewertung für Beiersdorf-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.
Intesa-Aktie tiefer: Italiens grösste Bank überrascht mit stabilem Gewinn
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Führungsbeben und Metsera-Übernahmeangebot im Fokus
TKMS-Aktie schwankt: Rheinmetall, RENK, HENSOLDT - Wer gewinnt das Rüstungsrennen?
Chinas Elektroautopionier BYD kämpft nach Gewinneinbruch - Aktie unter Verkaufsdruck
Suche...
Plus500 Depot

ThyssenKrupp Aktie 26138437 / US88629Q2075

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Stühlerücken 31.10.2025 13:17:40

thyssenkrupp-Aktie etwas tiefer: thyssenkrupp Steel erhält neue Chefin

thyssenkrupp-Aktie etwas tiefer: thyssenkrupp Steel erhält neue Chefin

thyssenkrupp Steel tauscht nach gut einem Jahr erneut seinen Vorstandssprecher aus.

ThyssenKrupp
11.40 EUR -6.56%
Kaufen Verkaufen
Geführt wird die Stahltochter des Ruhrkonzerns künftig von Marie Jaroni, wie das Unternehmen in Duisburg mitteilte. Der Aufsichtsrat berief die Managerin, die bisher für die Ressorts Vertrieb und Transformation im Vorstand sass, auf den CEO-Posten und verlängerte ihren Vertrag mit Wirkung zum 1. November um fünf Jahre.

Der bisherige Vorstandssprecher und COO Dennis Grimm, der erst seit August vergangenen Jahres an der Firmenspitze stand, legte seine Ämter nieder. Der Schritt sei einvernehmlich erfolgt, heisst es in der Mitteilung.

Jaroni habe in den vergangenen Jahren wesentliche Weichenstellungen beim Stahl vorgenommen, sagte Aufsichtsratschefin Ilse Henne. Als CEO könne sie mit ihrem Vorstandsteam thyssenkrupp Steel in eine erfolgreiche Zukunft führen. Auch die Arbeitnehmerseite zeigte sich zufrieden mit der Wahl. Jaroni habe die Verhandlungen zu einem Sanierungstarifvertrag "ziel-, konsensorientiert und fair geführt", sagte Hennes Stellvertreter Knut Giesler von der IG Metall.

Jaroni übernimmt den Angaben zufolge übergangsweise auch die operative Produktionsverantwortung und die strategische Unternehmensführung.

Im XETRA-Handel notiert die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 0,73 Prozent im Minus bei 9,27 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

thyssenkrupp-Aktie verliert: Erstnotiz der TKMS-Aktie für 20. Oktober terminiert

Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com

Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

12:18 Logo WHS Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends und Strategien für clevere Anleger: Kostenloses Webinar heute um 14:00 Uhr
09:47 SMI dehnt Verschnaufpause aus
09:22 SG-Marktüberblick: Scout24 und Airbus überzeugen
07:32 Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025
07:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Re-Break an der 4‘000-Dollar-Marke?
30.10.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’785.98 19.26 BWDSCU
Short 13’058.67 13.57 B7ZS2U
Short 13’535.20 8.95 B9GSAU
SMI-Kurs: 12’257.27 31.10.2025 13:14:29
Long 11’738.30 19.72 SHFB5U
Long 11’451.20 13.71 BK5S8U
Long 10’951.98 8.92 BPOSGU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Nachmittag auf rotes Terrain
Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagabend mit roter Tendenz
Ausblick: Idorsia stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
RENK Aktie News: RENK am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
ETH-Transfer wirft Fragen auf: Plant die Ethereum Foundation einen Verkauf?
Ausblick: BYD-Aktie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
VW-Aktie tiefer: Umsatz über Erwartungen -- operativer Verlust überrascht
Lufthansa-Aktie legt zu: Trotz mehr Passagieren sinkt der Gewinn leicht
Bachem-Aktie bricht ein: CEO-Wechsel mitten im grössten Ausbauprojekt der Firmengeschichte
Sandoz-Aktie in Grün: Biosimilars treiben Wachstum

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 25/44: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/44. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
13:29 Vogelgrippe greift auf immer mehr Geflügel-Betriebe über
13:25 Schwung durch höhere Zinsen lässt nach: Gewinn von Intesa Sanpaolo sinkt
13:11 Vorläufiges Ergebnis: Linksliberale gewinnen in Niederlanden
13:11 Rente könnte 2026 um 3,7 Prozent steigen
13:11 ROUNDUP 2: Schmierstoffhersteller Fuchs trotzt schwierigem Umfeld - Aktie steigt
13:04 Kanada und China wollen angeschlagene Beziehung verbessern
13:04 CSU weist Forderung nach Verzicht auf Mütterrente zurück
12:44 Molkerei-Unternehmer Toni Meggle ist tot
12:38 Merz lädt zu 'Stahlgipfel' am 6. November ein
12:37 KORREKTUR/Fünf Jahre BER: Wie läuft es am Hauptstadtflughafen heute?