|
31.10.2025 13:17:40
thyssenkrupp-Aktie etwas tiefer: thyssenkrupp Steel erhält neue Chefin
thyssenkrupp Steel tauscht nach gut einem Jahr erneut seinen Vorstandssprecher aus.
Der bisherige Vorstandssprecher und COO Dennis Grimm, der erst seit August vergangenen Jahres an der Firmenspitze stand, legte seine Ämter nieder. Der Schritt sei einvernehmlich erfolgt, heisst es in der Mitteilung.
Jaroni habe in den vergangenen Jahren wesentliche Weichenstellungen beim Stahl vorgenommen, sagte Aufsichtsratschefin Ilse Henne. Als CEO könne sie mit ihrem Vorstandsteam thyssenkrupp Steel in eine erfolgreiche Zukunft führen. Auch die Arbeitnehmerseite zeigte sich zufrieden mit der Wahl. Jaroni habe die Verhandlungen zu einem Sanierungstarifvertrag "ziel-, konsensorientiert und fair geführt", sagte Hennes Stellvertreter Knut Giesler von der IG Metall.
Jaroni übernimmt den Angaben zufolge übergangsweise auch die operative Produktionsverantwortung und die strategische Unternehmensführung.Im XETRA-Handel notiert die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 0,73 Prozent im Minus bei 9,27 Euro.
DOW JONES
Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
|
16.10.25
|thyssenkrupp-Aktie rot: TKMS nach Abspaltung einen Tag im MDAX vertreten (Dow Jones)
|
14.10.25
|thyssenkrupp-Aktie verliert: Erstnotiz der TKMS-Aktie für 20. Oktober terminiert (Dow Jones)
|
02.10.25
|thyssenkrupp-Aktie in Rot: Verhandlungen mit Kretinsky über Stahl-Joint-Venture ergebnislos abgebrochen (Dow Jones)
|
30.09.25
|thyssenkrupp-Aktie sinkt jedoch: Börsengang von TKMS - Marktpotenzial soll sich verdoppeln (Dow Jones)
|
16.09.25
|Indische Jindal-Gruppe legt Kaufangebot für Thyssenkrupp Steel vor (Dow Jones)
|
14.08.25
|thyssenkrupp-Aktie sackt ab: thyssenkrupp schreibt rote Zahlen - Umsatzprognose reduziert (Dow Jones)
|
13.08.25
|Ausblick: ThyssenKrupp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: ThyssenKrupp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
