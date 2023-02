Tesla-Chef Elon Musk: Investorentag im März - Masterplan 3 angekündigt

• Elon Musk mit grossen Visionen für Tesla• Investorentag im März angekündigt• Neues Tesla-Modell in der Mache?

Elon Musk unweigerlich mit Tesla verbunden

Der US-amerikanische E-Autobauer Tesla wurde 2003 von Martin Eberhard und Marc Tarpenning gegründet. Auch wenn der heutige CEO Elon Musk erst 2004 mit einer Finanzspritze von zunächst 6,5 Millionen US-Dollar zum Unternehmen stiess, darf sich der Tausendsassa nach einem Rechtsstreit mit Eberhard im Jahr 2009 offiziell als Mitgründer bezeichnen, wie es in einem Bericht von "CNET" heisst. Bereits kurz nach seinem Einstieg 2004 wurde Musk Vorsitzender des Verwaltungsrats - und grösster Tesla-Aktionär. Erst im Jahr 2008 wurde der Unternehmer dann zum CEO des E-Konzerns berufen. Nach einer Klage durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gab Musk den Posten als Vorsitzender 2018 ab, behielt aber die Konzernleitung bei. Die Behörde wurde auf den Unternehmer aufmerksam, nachdem dieser auf Twitter seine Pläne zu einem möglichen Delisting Teslas geteilt hatte, was an der NASDAQ zu Kurskapriolen der Tesla-Titel führte.

Erster Masterplan verspricht günstigere Tesla-Fahrzeuge

Bereits 2006 veröffentlichte Musk auf der Website des Fahrzeugherstellers bereits einen Textbeitrag, den er als "geheimen Masterplan von Tesla Motors" betitelte. Zu diesem Zeitpunkt war erst der Tesla Roadster vorgestellt worden, der dann 2008 auf den Markt kam. Langfristig wolle man jedoch "eine breite Palette von Modellen bauen, darunter auch preisgünstige Familienautos". Das übergeordnete Ziel Teslas sei es, den "Übergang von einer Kohlenwasserstoff fördernden und verbrennenden Wirtschaft zu einer solarelektrischen Wirtschaft zu beschleunigen", so Musk. So seien die frühen Modelle zwangsläufig hochpreisig, mit dem so erwirtschafteten Geld wolle man aber nach und nach günstigere Fahrzeuge anbieten, um das Unternehmensziel zu erreichen.

Masterplan 2 kündigt neue Modelle und Features an

Fast zehn Jahre später veröffentlichte Musk schliesslich einen Blogeintrag mit dem Titel "Masterplan, Teil zwei". Dieser beinhaltete die Integration von Energieerzeugung und -speicherung, die Ausweitung des Fahrzeugangebots auf die "wichtigsten Formen des Bodenverkehrs", autonomes Fahren sowie Carsharing mittels "Tesla-Taxis". Mittlerweile wurden bereits erste Exemplare der Tesla Semi-Reihe ausgeliefert, die Produktion des Pickups Cybertruck wurde aber auf Sommer 2023 verschoben. Auch "vollständiges Selbstfahren" der Tesla-Autos sowie das Geldverdienen mit dem eigenen Auto ist noch nicht möglich. Über die Solar-Tochter Tesla Energy werden mittlerweile aber Solarpanele und -dächer sowie Batteriespeicher vertrieben.

Tesla-Aktie: Investorentag im März

Am 1. März steht nun der nächste Investorentag des Konzerns an, wie der CEO kürzlich via Twitter verkündete. An dem Event, das in der Gigafactory Texas stattfindet, sollen sowohl einige institutionelle als auch private Investoren teilnehmen dürfen. Die Gäste dürfen sowohl die Produktionslinien in der Fabrik besichtigen als auch an einer Diskussion über Zukunftspläne des Unternehmens teilnehmen, so Tesla in der offiziellen Ankündigung. Zusätzlich werde die Veranstaltung live gestreamt.

Das ist aber noch nicht alles: Wie aus Musks Ankündigungs-Tweet zu entnehmen ist, will der CEO dort auch den dritten Teil seines Masterplans vorstellen. "Der Masterplan 3, der Weg zu einer vollständig nachhaltigen Energiezukunft für die Erde, wird am 1. März vorgestellt", schrieb der Unternehmer auf seinem Profil. "Die Zukunft ist glänzend!"

Fokus auf Skalierung

"Beim Masterplan 3 geht es im Wesentlichen um Skalierung", erklärte Musk noch im August 2022 auf der jährlichen Aktionärsversammlung. So soll der Plan hauptsächlich die Skalierung der Fahrzeugproduktion und der Lieferketten behandeln und "einfach das Gesamtproblem von einem globalen makroökonomischen Standpunkt aus betrachten und feststellen, was alles benötigt wird, um eine vollständig nachhaltige Wirtschaft zu erreichen", so der Konzernlenker. "Denn ich denke, dass viele Leute nicht wissen, welche Mengen an Lithium, Kathoden, Anoden, Separatoren, Elektrolyten und Elektronik benötigt werden, um zu einer vollständig nachhaltigen globalen Wirtschaft überzugehen, und ich denke, je früher wir das tun, desto besser für den Planeten. Und ich denke, wir müssen das nur artikulieren und deutlich machen, dass das absolut machbar ist."

Stellt Tesla ein neues E-Auto vor?

Experten erwarten ausserdem, dass Musk die Gelegenheit nutzen wird, um ein neues Elektro-Modell vorzustellen. Bereits im November 2022 berichtete die Nachrichtenagentur "Reuters", unter Berufung auf interne Informationen, dass Tesla an einem neuen Elektroauto arbeitet. Der Twitter-Nutzer "The Kilowatts" berichtete derweil von Prototypen des Neuzugangs, die bereits auf US-amerikanischen Strassen gesichtet worden sein sollen. Bei dem Fahrzeug mit dem Codenamen "Highland" könnte es sich Expertenstimmen zufolge um eine Weiterentwicklung des Model 3 handeln.

Ob die Gerüchte um den anstehenden Investorentag stimmen oder ob Musk doch noch das ein oder andere Ass im Ärmel hat, bleibt bis dahin abzuwarten.

