Anleger bleiben vorsichtig: SMI mit leichtem Plus -- DAX erobert 24'000-er Marke zurück -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich mit Verlusten

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich etwas fester.

Der heimische Leitindex SMI ist mit einem Plus von 0,07 Prozent bei 11'923,17 Punkten in den Handel eingestiegen und bleibt im Verlauf mit verhaltenen Gewinnen auf grünem Terrain.

Auch die Nebenwerteindizes SPI (Start: +0,06 Prozent bei 16'660,21 Punkten) und SLI (Start: +0,03 Prozent bei 1'987,13 Zählern) zeigen nur wenig Bewegung.

Die Vorgaben aus den USA sind verhalten, während aus Fernost mehrheitlich negative Signale kommen. Die Anleger seien noch dabei, das Zollabkommen der USA mit der EU zu verarbeiten, heisst es. Dieses wird nach anfänglicher Euphorie mittlerweile als enttäuschend beurteilt. Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs haben es gar als einseitig und unhaltbar bezeichnet. Derweil steht der Brief aus Washington an die Schweiz noch aus.

Zudem dürften die Anleger vor der US-Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend wohl einen Gang hinunterschalten, heisst es weiter. Es wird zwar mehrheitlich keine Zinsänderung erwartet, aber die Aussagen von Fedchef Jerome Powell an der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung könnten die Zinserwartungen durchaus beeinflussen. Zudem könnte der Entscheid ausnahmsweise nicht einstimmig erfolgen, meint die Valiant Bank. Und das dürfte dann je nach Anzahl der Abweichler als Erfolg für die Einflussnahme der Regierung gewertet werden. Derweil geht die Bilanzsaison hierzulande weiter.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag fester.

Der DAX startete 0,34 Prozent höher bei 24'051,71 Punkten in den Dienstagshandel und eroberte damit die wichtige 24'000-Punkte-Marke zurück. Auch im Verlauf hält sich der deutsche Leitindex oberhalb des psychologisch wichtigen Zählerstandes.

Nach dem schwachen Vortag im Zuge der Enttäuschung über das Zollabkommen der Europäischen Union mit den USA legt der DAX am Dienstag wieder zu. Positiv sei mit Blick auf den Zolldeal hervorzuheben, dass "die Unsicherheit und die Sorge vor einer Eskalation im Handelskonflikt beseitigt wurden", schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Belastende Faktoren blieben aber und würden ihre Wirkung in den kommenden Monaten entfalten. Preissteigernde und produktionsdämpfende Effekte in den USA beziehungsweise in der Europäischen Union seien zu erwarten.

"Der DAX steht jetzt einmal mehr vor der Aufgabe, die 24'000er-Marke zu verteidigen, um die Chance auf die Fortsetzung der Konsolidierung zu bewahren", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Zwar werde die psychologische Barriere mit jedem erfolgreichen Test zu einer grösseren Unterstützung, allerdings steige damit auch die Gefahr eines stärkeren Abrutschens, wenn diese Haltelinie dann doch gebrochen wird.

WALL STREET

Die US-Börsen beendeten den Montagshandel uneinheitlich.

Der Dow Jones ging bei 44'837,56 Punkten um 0,14 Prozent leichter aus der Sitzung. Eröffnet hatte er noch knapp im Plus, dann jedoch im Verlauf das Vorzeichen gewechselt und sich im Minus festgesetzt.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss mit einem Plus von 0,33 Prozent auf 21'178,58 Zähler. Bereits zum Start konnte der Techindex zulegen und zeitweise bei 21'202,18 Punkten ein neues Allzeithoch markieren.

Im Spannungsfeld des Handelsabkommens zwischen den USA und der EU sowie der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank ging es am Montag an den US-Börsen eher gemächlich zu. Dazu, dass das Zollabkommen für keine Begeisterung sorgt, dürfte beigetragen haben, dass wie so oft Details zu der Vereinbarung fehlen und wenig in Stein gemeisselt scheint.

Laut US-Präsident Donald Trump werden die USA nun einen Basiszoll von 15 Prozent auf europäische Waren erheben, einschliesslich Autos. Letztere werden damit also nicht wie von Trump ehemals angedroht, mit 25 Prozent besteuert. Die deutlich höheren Zölle von 50 Prozent auf Stahlimporte bleiben aber. Dazu hat sich die EU im Rahmen der Vereinbarung bereit erklärt, Energie im Wert von 750 Milliarden US-Dollar aus den USA zu beziehen und ausserdem 600 Milliarden US-Dollar in die USA zu investieren.

"Dies ist kein bahnbrechendes Handelsabkommen, sondern Schadensbegrenzung aus diplomatischem Pragmatismus", kommentierten die Volkswirte von Carmignac mit Blick auf die EU. Die künftigen Zölle seien zehnmal so hoch wie die rund 1,5 Prozent vor dem Handelsstreit. Andererseits sei ein noch schlimmeres Szenario mit Zöllen von 30 Prozent vermieden worden.

Auf Unternehmens- und Konjunkturseite tat sich zu Wochenbeginn wenig. Die Blicke der Anleger waren bereits auf die Sitzung der US-Notenbank gerichtet, deren Ergebnis am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) bekannt gegeben wird. Mit einer Zinsänderung wird nicht gerechnet, auch wenn Trump nicht müde wird, Zinssenkungen zu fordern und auch wenn einzelne Fed-Gouverneure eine Zinssenkung offenbar unterstützen würden. Am Mittwoch könnte es somit erstmals seit drei Jahrzehnten zu abweichenden Meinungen innerhalb der Fed kommen.

ASIEN

In Fernost dominierten am Dienstag die Verkäufer das Handelsgeschehen.

In Tokio rutschte der Leitindex Nikkei 225 0,88 Prozent auf 40'637,35 Punkte ins Minus. Auf dem chinesischen Festland ging es unterdessen nach schwachem Verlauf für den Shanghai Composite letztlich ins Plus, das Börsenbarometer schloss 0,33 Prozent fester bei 3'609,71 Punkten.

In Hongkong gab der Hang Seng daneben 0,15 Prozent auf 25'524,45 Zähler nach.

An den asiatischen und australischen Börsen bewegten sich die Indizes am Dienstag auf breiter Front mehrheitlich abwärts. Die Hoffnungen auf weitere Handelsabkommen zwischen den USA und Handelspartnern der Region verlor an Strahlkraft, nachdem die US-Verständigung mit der EU am Vortag als einseitig zugunsten der USA interpretiert worden ist. Zudem haben Unterhändler aus den USA und China bislang noch kein verbindliches Handelsabkommen bei ihren Konsultationen ausverhandelt - das gegenseitige Zollmoratorium soll aber wohl verlängert werden, äussern CBA-Ökonomen. Die Trump-Administration verhandelt seit Montag in Schweden mit China, weitere Gespräche werden am Dienstag erwartet. Anleger verlangten nun endlich belastbare Fakten und nicht nur vage Absichtserklärungen, heisst es im Handel mit Blick auf die Handelsverhandlungen. Für etwas Zurückhaltungen sorgen des Weiteren die Notenbanksitzungen in Japan und den USA, beide Notenbanken dürften das Zinsniveau zur Wochenmitte unverändert lassen.

In Japan belastete weiter die Innenpolitik die Börse. Die Zukunft von Ministerpräsident Shigeru Ishiba bleibt ungewiss nach der jüngsten Wahlschlappe. Halbleiter- und Automobilwerte führen die Liste der Verlierer an.

China geht gegen die extrem niedrige Geburtenrate vor und startet ein nationales Investitionsprogramm zur Kinderbetreuung. "Unserer Ansicht nach ist das Programm eher als Konsumpolitik denn als Bevölkerungspolitik sinnvoll", urteilt die Citi. Die Kosten für die Kindererziehung seien hoch und Eltern könnten mit Opportunitätskosten konfrontiert werden, wenn es um ihren beruflichen Aufstieg gehe, fügen die Analysten hinzu.

