Tesla-Aktie nachbörslich gefragt: Tesla mit kräftigem Gewinnanstieg

Am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen meldete Tesla für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 3,22 US-Dollar je Aktie. Die Analysten hatten im Vorfeld mit einem kräftigen Gewinnsprung auf 2,26 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem im entsprechenden Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 0,930 US-Dollar je Aktie in den Büchern des Elektroauto-Pioniers gestanden hatte.

Den Umsatz bezifferte Tesla für das abgelaufene Quartal auf 18,756 Milliarden US-Dollar. Hier hatten die Experten im Schnitt 17,60 Milliarden US-Dollar prognostiziert, nachdem der Konzern um Elon Musk im Vorjahresviertel noch einen Umsatz von 10,39 Milliarden US-Dollar erzielt hatte.

Die an der NASDAQ notierte Tesla-Aktie reagiert im nachbörslichen Handel zeitweise mit einem Plus von 3,99 Prozent auf 1'016,21 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch