Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.89 Prozent tiefer bei 22’478.14 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.373 Prozent leichter bei 22’594.48 Punkten in den Dienstagshandel, nach 22’679.01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 22’388.09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 22’631.26 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21’340.99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19’436.42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.07.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19’812.22 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 7.16 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22’721.50 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Amgen (+ 4.05 Prozent auf 290.52 USD), Old Dominion Freight Line (+ 3.79 Prozent auf 168.45 USD), Starbucks (+ 3.59 Prozent auf 94.92 USD), Biogen (+ 3.57 Prozent auf 130.07 USD) und Paccar (+ 3.30 Prozent auf 98.20 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Microstrategy (-7.65 Prozent auf 373.30 USD), Axon Enterprise (-6.35 Prozent auf 775.38 USD), Tesla (-5.34 Prozent auf 300.71 USD), Constellation Energy (-4.60 Prozent auf 307.92 USD) und Warner Bros Discovery (-4.54 Prozent auf 10.94 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 47’153’600 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3.273 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.51 zu Buche schlagen. Mit 6.20 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

