S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Schlussendlich beendete der S&P 500 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0.11 Prozent) bei 6’198.01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 47.317 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.288 Prozent leichter bei 6’187.06 Punkten, nach 6’204.95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’177.97 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’210.78 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, lag der S&P 500 bei 5’911.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 5’633.07 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2024, wurde der S&P 500 mit 5’475.09 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 5.61 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6’215.08 Punkten. 4’835.04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Las Vegas Sands (+ 8.89 Prozent auf 47.38 USD), Wynn Resorts (+ 8.85 Prozent auf 101.96 USD), Leggett Platt (+ 7.96 Prozent auf 9.63 USD), Packaging (+ 7.59 Prozent auf 202.75 USD) und Bath Body Works (+ 7.31 Prozent auf 32.15 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Williams Companies (-6.51 Prozent auf 58.72 USD), Tesla (-5.34 Prozent auf 300.71 USD), Howmet Aerospace (-5.32 Prozent auf 176.22 USD), Expand Energy (-4.92 Prozent auf 111.19 USD) und Coinbase (-4.33 Prozent auf 335.33 USD) unter Druck.

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 47’153’600 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.273 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

In diesem Jahr weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 1’200.00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

