SMI startet mit Gewinnen -- DAX leitet nach Verlusttagen Erholung ein -- Anleger in Asien unentschlossen - Börse in Hongkong höher

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Auftakt höher.

Der SMI gewinnt im frühen Verlauf 0,07 Prozent auf 11'972,46 Punkte.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI legen etwas zu.

Dabei sind die US-Vorgaben eine leichte Stütze. Die bessere Stimmung in der US-Industrie sorgte am Vortag nicht für grosse Sprünge, denn damit wurden Zinssenkungserwartungen eher gedämpft. Auch Fed-Chef Powell äusserte sich zurückhaltend.

Zudem rückt mit den ADP-Beschäftigungsdaten der grosse US-Jobbericht am Donnerstag näher. Derweil macht sich eine gewisse Unruhe breit wegen dem nahenden 9. Juli, dem Termin von Trumps "Strafabgaben". "Die Märkte werden immer wieder daran erinnert, dass noch nicht alles rosig ist", so eine Händlerin. Ausserdem wollen die Republikaner wenn möglich die "Big Beautiful Bill" noch vor dem Unabhängigkeitstag am Freitag auf den Schreibtisch des US-Präsidenten bringen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt zur Wochenmitte zunächst eine leichte Erholung.

Der DAX gewinnt zum Start 0,49 Prozent auf 23'789,06 Punkte.

Damit startet der deutsche Aktienmarkt nach zwei Verlussttagen wieder höher.

Am Nachmittag könnte noch der monatliche Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP für die US-Privatwirtschaft Kursimpulse geben. Der Arbeitsmarkt spielt auch eine wichtige Rolle für die amerikanische Geldpolitik. Bereits am Donnerstag wird der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht.

Die Aktien der deutschen Autobauer stehen am Dienstag nach US-Absatzzahlen für das zweite Quartal im Fokus. Die drohenden hohen Importzölle auf Autos und Autoteile bescherten den Neuwagenverkäufen in den Vereinigten Staaten nur einen kurzen Schub. Viele US-Kunden waren im Frühjahr verstärkt in die Autohäuser gekommen, um vor Inkrafttreten der US-Zölle noch günstiger an neue Wagen zu kommen. Nach Einschätzung des Analyseunternehmens J.D. Power trieb dies den Absatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an.

Unklar ist die Lage im Handelskrieg von Trump gegen den Rest der Welt: Hier kamen widersprüchliche Aussagen aus seiner Administration über den aktuellen Stand. Im Fokus am Mittwochnachmittag steht in den USA der ADP-Bericht der neugeschaffenen Stellen. Er wird als Vorbote für den grossen US-Arbeitsmarktbericht gesehen, der wegen des Feiertags am Freitag schon am Donnerstag veröffentlicht wird.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street liessen es am Dienstag ruhig angehen.

Der Dow Jones notierte zu Beginn noch marginal tiefer, drehte dann jedoch in die Gewinnzone und beendete den Handel schlussendlich 0,91 Prozent im Plus bei 44'494,94 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete unterdessen bereits leichter und fiel dann noch tiefer ins Minus, nachdem er am Vortag noch bei 20'418,31 Punkten ein neues Rekordhoch erreichte. So schloss er mit einem Abschlag von 0,82 Prozent bei 20'202,89 Zählern.

Die Jagd der Indizes S&P 500 und NASDAQ 100 nach Höchstständen hat am Dienstag eine Auszeit genommen. Zum Start in den Juli und ins zweite Börsen-Halbjahr unternahm dagegen der Dow Jones Industrial einen Versuch, den Rückstand auf seine rekordhohen Indexkollegen zu verringern. Am breiten Markt und der NASDAQ-Börse konnten Themen wie der KI-Boom und verstärkte Hoffnungen auf US-Zinssenkungen den 2025 bislang besser gelaufenen Indizes nicht mehr zu neuen Höchstmarken verhelfen.

Im Fokus stand das von US-Präsident Donald Trump vorangetriebene Steuer- und Ausgabengesetz, das eine wichtige Hürde im US-Kongress genommen hat. Es sorgte ausserdem dafür, dass Trumps Streit mit dem Tesla-Chef Elon Musk sich wieder zuspitzte und die Aktien des Elektroautobauers an der NASDAQ-Börse wieder mächtig unter Druck gerieten.

Ohne grossen Kurseinfluss blieb am Dienstag die Erkenntnis, dass sich die Stimmung in der US-Industrie im Juni etwas deutlicher verbessert hat als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex ISM verbuchte den ersten Anstieg nach vier Rückgängen in Folge, blieb aber unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Laut dem Analysten Constantin Lüer von der NordLB wird also weiterhin pessimistisch in die Zukunft geblickt. "Ein zentrales Problem für die befragten Unternehmen bleibt weiterhin die teils diffuse Lage bei den Zöllen", betonte er.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor zuletzt 0,56 Prozent auf 39'762,48 Punkte.

Kaum Bewegung zeigt sich auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite 0,04 Prozent auf 3'456,30 Indexpunkte verliert.

In Hongkong geht es nach der gestrigen Feiertagspause unterdessen nach oben: Der Hang Seng zeigte sich zuletzt 0,83 Prozent höher bei 24'272,38 Zählern.

Das näher rückende Ende der von US-Präsident Trump gewährten Schonfrist für die Einführung von umfassenden Zöllen sorgt weiter für Vorsicht. Mit Blick auf Japan erhöhte Trump den Druck gerade erst mit der Aussage, wonach er das Zustandekommen einer Vereinbarung anzweifelt. Er droht für diesen Fall mit Zöllen von 30 bis 35 Prozent. In Seoul belasten zunehmende Erwartungen, dass die südkoreanische Notenbank am 10. Juli nicht die Zinsen senken wird nach zuletzt gut ausgefallenen Exportdaten und mit Blick auf erhöhte Fiskalausgaben der neuen Regierung. Besser halten sich die Indizes in Shanghai und - nach der Feiertagspause am Dienstag - in Hongkong. Zwischen den USA und China wurde in der vergangenen Woche immerhin bereits eine Vereinbarung gefunden und bestimmte gegenseitige Handelsbeschränkungen wieder aufgehoben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires