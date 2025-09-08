|
Terminal am Flughafen Heathrow zwischenzeitlich evakuiert
(Ausführliche Fassung)
LONDON (awp international) - Ein Terminal am Londoner Grossflughafen Heathrow ist am Abend evakuiert worden - wenig später gaben Einsatzkräfte Entwarnung. Es sei bestätigt worden, dass das Terminal 4 wieder geöffnet werden könne, schrieb der Flughafen in einem Beitrag auf der Plattform X. Es werde alles daran gesetzt, dass alle geplanten Flüge auch starten könnten.
Am Nachmittag gegen 18.00 Uhr MESZ hatte die Feuerwehr mitgeteilt, wegen eines möglichen Gefahrgutunfalls im Einsatz zu sein. "Spezialkräfte wurden eingesetzt, um eine Lagebeurteilung vorzunehmen, und der Check-in von Terminal 4 wurde vorsorglich evakuiert", hiess es in einer Mitteilung.
Der Polizei zufolge wurden keine gefährlichen Substanzen gefunden. Etwa 20 Personen wurden demnach von Sanitätern untersucht. Der BBC zufolge wurde eine Person ins Krankenhaus gebracht.
Auf Fotos war zu sehen, wie etliche Passagiere vor dem Terminal warteten. Der Flugbetrieb an den anderen Terminals des Flughafens lief weiter, insgesamt sind es fünf. Von Terminal 4 starten sowohl Flüge nach Europa als auch zu weiter entfernten Zielen./mj/DP/nas
