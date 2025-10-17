Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’507 -1.5%  SPI 17’181 -1.6%  Dow 45’952 -0.7%  DAX 23’761 -2.1%  Euro 0.9235 -0.4%  EStoxx50 5’568 -1.5%  Gold 4’336 0.2%  Bitcoin 82’868 -3.2%  Dollar 0.7889 -0.5%  Öl 60.4 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Continental-Aktie deutlich höher: Continental bestätigt Jahresprognose nach solidem Quartal
HELLA-Aktie tiefer: Innovative Radarsensoren stützen Umsatzentwicklung
Merck-Aktie trotzdem rot: Kooperation mit US-Regierung stärkt IVF-Geschäft
Volvo-Aktie in Rot: Verluste im dritten Quartal - Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet
Nestlé-Aktie leichter: Neuer CEO überzeugt Analysten mit klarem Kurs
Suche...

Volvo Car AB Registered b Aktie 134364517 / SE0021628898

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz vorgelegt 17.10.2025 11:11:36

Volvo-Aktie in Rot: Verluste im dritten Quartal - Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet

Volvo-Aktie in Rot: Verluste im dritten Quartal - Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet

Der schwedische Lkw-Bauer Volvo hat im dritten Quartal wegen der US-Zölle einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen und deutlich weniger verdient.

Volvo Car AB Registered b
1.90 EUR -2.74%
Kaufen Verkaufen
Der Umsatz fiel gegenüber dem Vorjahresquartal um fünf Prozent auf 110,7 Milliarden schwedische Kronen (rund 10 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Freitag in Göteborg mitteilte. Ohne Wechselkurseffekte stieg der Erlös um ein Prozent.

Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn fiel auf 11,7 Milliarden Kronen von zuvor 14,1 Milliarden. Die entsprechende Marge sank um 1,4 Prozentpunkte auf 10,6 Prozent. Unter dem Strich sackte der Gewinn von 10,1 auf 7,6 Milliarden Kronen ab.

Im dritten Quartal lieferte Volvo mit 44.631 Lkws vier Prozent weniger Trucks aus als ein Jahr zuvor. Deutliche Rückgänge gab es dabei in Nord- und Südamerika, während in den anderen Regionen mehr Fahrzeuge ausgeliefert wurden.

Der Auftragseingang ging um 14 Prozent auf insgesamt 37.134 Lkw zurück. In Europa waren die Bestellungen um zehn Prozent rückläufig, während sie in Nordamerika um zehn Prozent stiegen. Deutlich weniger Aufträge kamen aus Südamerika und Asien.

Das Management rechnet damit, dass die Unsicherheit wegen der Zollpolitik der US-Regierung die Nachfrage in Nordamerika auch im kommenden Jahr belasten wird. Erwartet werde, dass die Zulassungen von Schwerlast-Lkw in Nordamerika im kommenden Jahr um 15.000 Einheiten auf 250.000 zurückgehen werde, so der Lkw-Bauer.

Via EURONEXT notiert die Volvo-Aktie am Freitag zeitweise 7,15 Prozent schwächer bei 22,59 Euro.

/err/tav/jha/

GÖTEBORG (awp international)

Weitere Links:

Kooperation bei Lkw-Plattform: Daimler Truck und Volvo bündeln Kräfte - Aktien niedriger

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com