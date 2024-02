TELL me! - der Schweizer Trading Podcast: US-Immobilienkrise kommt zurück - Leonteq-Aktie hat Potential bei schnell fallenden Märkten

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Der deutsche Leitindex notiert etwas höher. Die US-Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag sowohl Gewinne als auch Verluste zu beobachten. Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch stärker.