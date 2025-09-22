ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
|
22.09.2025 10:02:27
TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ATOSS Software von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen ATOSS Software-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der ATOSS Software-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die ATOSS Software-Aktie bei 11.81 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in ATOSS Software-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 846.740 ATOSS Software-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ATOSS Software-Aktie auf 103.00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 87’214.23 EUR wert. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 87’214.23 EUR entspricht einer Performance von +772.14 Prozent.
ATOSS Software war somit zuletzt am Markt 1.64 Mrd. Euro wert. Das ATOSS Software-Papier wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das ATOSS Software-Papier bei 31.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
