SMI 12'104 -0.1%  SPI 16'799 -0.1%  Dow 46'315 0.4%  DAX 23'505 -0.6%  Euro 0.9348 0.1%  EStoxx50 5'438 -0.4%  Gold 3'713 0.8%  Bitcoin 89'555 -2.5%  Dollar 0.7956 0.1%  Öl 67.2 0.7% 
ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400

22.09.2025 10:02:27

TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ATOSS Software von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen ATOSS Software-Investment verdienen können.

ATOSS Software
96.50 CHF -5.85%
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der ATOSS Software-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die ATOSS Software-Aktie bei 11.81 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in ATOSS Software-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 846.740 ATOSS Software-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ATOSS Software-Aktie auf 103.00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 87’214.23 EUR wert. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 87’214.23 EUR entspricht einer Performance von +772.14 Prozent.

ATOSS Software war somit zuletzt am Markt 1.64 Mrd. Euro wert. Das ATOSS Software-Papier wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das ATOSS Software-Papier bei 31.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

05.09.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
25.07.25 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.25 ATOSS Software Buy Warburg Research
24.07.25 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
